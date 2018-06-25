Аскар Сембин рассказал о проблемах цифровизации

Кибербезопасность и подготовка сотрудников - одни из главных проблем для цифровизации в ЕврАзЭс, об этом рассказал заместитель генерального директора Tech Garden Аскар Сембин в рамках пресс-конференции «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018», отметив, что крупным предприятиям необходимо иметь свои стратегии по цифровизации.

«Сегодня актуальным вопросом является проблема в области кибербезопасности, по локализации данных. Каждая страна сейчас рассматривает свою стратегию относительно того, каким образом наиболее безопасно можно было бы передавать данные и управлять предприятием, и это, наверное, один из тех вопросов, который общий сегодня для всех стран», - отметил Аскар Сембин.

Помимо этого, ключевым остается вопрос человеческого капитала, с точки зрения скорости и качества обучения сотрудников.

«Это касается не только студентов, это, прежде всего, касается сегодня работающих людей, потому что процессы цифровизации идут с такой скоростью, что компетенции людей на предприятиях устаревают, и в этой части, конечно, должна быть общая программа поддержки по переподготовке такого рода специалистов», - подчеркнул спикер.

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Сембин добавил, что проекты по переподготовке кадров уже работают в строительной области и финансах.

«Наиболее важный и сложный сектор, это на сегодняшний день, сектор социальных сфер и там нужна, наверное, государственная поддержка, потому что по количеству работающих и по количеству цифровой трансформации - это огромный пласт, прежде всего, законодательных изменений и подготовки специалистов уже в соответствии с новыми форматами», - резюмировал он.

Третья проблема в части цифровизации в ЕврАзЭс - это использование имеющихся у компаний преимуществ.

«В первую очередь, это программа «Один пояс - один путь», то есть в рамках Шелкового пути, каким образом могли бы казахстанские компании быть туда интегрированы», - пояснил он.

Спикер добавил, что у Китая и Кореи цифровизацию привязывают IT-подструктуру к существующим отраслям, программы стран предполагают, что все другие отрасли должны подключаться к цифровизации, отметив, что в Казахстане в этой части выделено целое направление.

«У каждой крупной организации должна быть, наверное, стратегия цифровой трансформации, и в рамках этой стратегии гораздо легче будет провести программу по переобучению кадров», - считает он.

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«Мы призываем прежде всего смотреть, что будет в конце, какой эффект даст то или иное решение. И мы все должны быть направлены на этот результат, тогда компании будут поддерживать процесс цифровизации», - заключил спикер.