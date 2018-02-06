Автобусных перевозчиков будут субсидировать в полном объеме

Из порядка 12 тыс. автобусов по стране физический износ составляет около 60%. При этом ежегодное обновление автопарка составляет лишь от 3 до 5%, при необходимых 20%, то есть 3 тыс.

Как отметил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов, в настоящее время в сфере пассажирских городских перевозок накопились системные проблемы, ключевым из которых в свете высокого износа парка автобусов является отсутствие должного субсидирования убытков перевозчиков. Не исключаются и такие моменты, как рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти.

«Отрасль стала убыточной и не развивается. Казахстанские перевозчики накопили огромные суммы долгов и зачастую уже не способны обслуживать население. Такая ситуация складывается как у частных, так и муниципальных парков», - подчеркнул Ельдос Рамазанов. «Атамекен» считает, что на сегодняшний день отрасль не способна обновлять автопарк, под угрозой срыва регулярных перевозок. А это несет в себе сбой в работе промышленных предприятий и нанесет серьезный ущерб экономике страны.

По его словам, в большинстве развитых стран общественный транспорт субсидируется государством. В Казахстане же перевозки субсидируются лишь в 7 регионах (Алматы, Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Кызылординская области) из 16, и то лишь частично.

Правительство ждет отдачи от программ поддержки бизнеса

«Сейчас в Правительстве рассматривается «Комплексная программа развития пассажирских автобусных перевозок», в котором предусмотрено субсидирование в полном объеме. В свою очередь бизнес готов взять на себя обязательства по повышению прозрачности, увеличение казсодержания через механизм «связанных» субсидии, что даст тысячи рабочих мест и десятки миллиардов тенге налогов и, самое главное, обеспечит безопасность», - отметил он.