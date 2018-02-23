Бахыт Султанов: "Нужно увеличить собираемость налогов"

В Астане прошла коллегия Комитета государственных доходов, где министр финансов РК Бахыт Султанов заявил о необходимости увеличения собираемости налогов. По его словам, в этом направлении уже проведена определенная работа в прошлом году.

«Если в 2016 году уровень налоговых поступлений к ВВП составлял 15,2%, то же в прошлом году этот показатель превысил 16%. Мы работаем над увеличением уровня собираемости налогов. Для этого создан специальный проектный офис. Задача перед нами стоит увеличить к 2025 году уровень консолидированных налоговых поступлений в бюджет до 25% к ВВП», - заявил Бахыт Султанов.

Министр финансов уточнил, что ведомству нужно увеличить собираемость налогов без увеличения нагрузки на предпринимательский сектор, налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности. Спикер считает, что минфин должен предоставлять больше возможностей бизнесу.

«В свете, внесенного в Парламент, седьмого пакета кардинальных реформ по снижению нагрузки на предпринимательский сектор и предоставления дополнительных возможностей, мы должны следовать этому тренду. Здесь тоже ряд достижений есть. В прошлом году на 45% были сокращены налоговые и таможенные проверки. То есть нами план перевыполнен, так как задача стояла – 37%. Сокращена численность проверяющих на 600 человек», - добавил глава Министерства финансов РК.

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По мнению Бахыта Султанова, для того, чтобы увеличить собираемость налогов и при этом снизить контрольно-надзорную нагрузку на бизнес нужно работать над интеллектуальной частью работы Комитета государственных доходов.

«Это требует переобучения, переподготовки и переориентирования наших сил», - заключил он.