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Байбек обсудил с представителями стартап-компаний актуальные вопросы развития стартап-среды

20.06.2018 18:56   699   0

В рамках Дня цифровизации аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с представителями стартап-компаний города. На площадке технологического пространства Smart.Point в неформальной обстановке были обсуждены наиболее актуальные вопросы развития стартап-среды, передает кореспондент Kursiv.kz.

Как отмечается в письме прсс-службы акима Алматы, сегодня город-многомиллионник является флагманом по внедрению цифровизации и производит половину всех IT-продуктов страны. В рамках разработанной концепции «Умного города» реализуются системные цифровые проекты в сферах безопасности, общественного транспорта, образования и здравоохранения. Это крупнейший рынок для креативных предпринимателей и стартаперов.

Аким мегаполиса отметил, что внедрение новых технологий позволяет обеспечить прозрачность процессов и сокращает операционные расходы, что ведет к более эффективному администрированию, как в государственном аппарате, так и в бизнесе.

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«Задача государства - минимизировать бюрократические барьеры, создать необходимую инфраструктуру, стимулировать бизнес начинания. Для этого в городе реализуются различные меры поддержки, в том числе через специальные экономические зоны и механизмы повышения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. Безусловно, существуют определенные препятствия, для решения которых мы будем на постоянной основе собираться не только с представителями действующих компаний, но и начинающими стартаперами», - сказал Бауыржан Байбек.

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В ходе встречи алматинскими стартаперами были презентованы проекты, среди которых сервис по предоставлению информации о грантах и стипендиях в учебных заведениях мира NeUpusti.net, кассовый аппарат в виде облачного решения Web-касса, онлайн-бухгалтерия Бухта, система распознавания документов и лиц Verigram, онлайн-платформа финансового учета Torgai, сервис по проверке и оплате штрафов OKauto.

О новых медиа-проектах портала Nur.kz рассказал его генеральный директор Куат Бахридинов. Уже в ближайшее время компания планирует запустить в Казахстане новый музыкальный стриминговый сервис и онлайн-платформу с видеоконтентом «video on demand» с акцентом на отечественный контент.

В ходе встречи Бауыржан Байбек подчеркнул, что акимат Алматы готов проводить такие встречи регулярно для получения обратной связи и решения практических задач. В свою очередь основатель компании Relog, предоставляющей сервис по оптимизации транспортной логистики, поднял вопрос сложности сотрудничества с АО «Тартып».

«Наш продукт позволяет сократить расходы на логистику спецтранспорта, что очень актуально для компании, занимающейся вывозом твердых бытовых отходов. Оптимизация осуществляется благодаря выгодному планированию маршрутов транспорта, мониторингу и правильному управлению за счет функции аналитики в системе», - рассказал Бауржан Рустемов.

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Глава мегаполиса поручил соответствующим управлениям рассмотреть возможность применения IT-продуктов компании в коммунальных службах города в целях повышения эффективности их деятельности.

«Для нас умный город – это трансформация подходов и культуры взаимодействия населения и власти. Технологии — это только инструмент улучшения эффективности всех управленческих процессов. Мы ждем от вас новых полезных продуктов, креативных идей и готовы к изменениям, предлагая вместе идти по этому пути», - отметил глава города.

Справка:

Проект SmArt.Point - это технологическое пространство, своего рода IT-хаб, в котором базируется около 40 компаний, действующих в сфере высоких технологий и креативного бизнеса. Центр открыт 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Здесь есть переговорные комнаты, игровые зоны, спортивный зал.

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