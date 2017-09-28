Байконур могут газифицировать до конца года

В Министерстве энергетики Казахстана не исключают возможности подачи газа в населенный пункт Байконур до конца этого года: по словам вице-министра этого ведомства Магзума Мирзагалиева, инфраструктурная составляющая этого вопроса уже решена, осталось получить "добро" на наполнение трубы необходимым объемом топлива. А вот решение по газификации столицы Казахстана, по его словам, до сих пор не принято.

"Уже есть реальная возможность подключить первые социальные объекты Байконура: данный вопрос находится на постоянном контроле в правительстве, - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в четверг, 28 сентября. - Мы практически еженедельно собираемся, докладываем. Надеемся, что в этом году первые социальные объекты будут подключаться", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор АО "КазТрансГаз Аймак" Манас Тасыбаев напомнил, что необходимое сетевое ответвление от магистрального газопровода "Бейнеу- Бозой- Шымкент" длиною в 48 километров было окончено еще в прошлом году, также построена автоматическая газораспределительная станция.

"Летом прошло заседание межправительственной комиссии, где была утверждена схема газификации. Сети наши готовы, надеюсь, до конца года мы подадим газ - если будет подписано межправительственное соглашение", - подтвердил Манас Тасыбаев. Напомним, что речь идет о заседаниях двусторонней казахстанско-российской межправкомиссии: Астана и Москва пришли к выводу о том, что вместе с арендой космодрома "Байконур" Россия должна взять на себя и часть социальных расходов, в число которых входит и дальнейшая эксплуатация газовых сетей Байконура и его обеспечение голубым топливом.

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А вот решать проблемы газификации столицы Казахстана никто не поможет, и здесь министерству энергетики приходится рассчитывать только на собственные силы. И пока окончательного решения по строительству газопровода в столицу не принято, признал тот же вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Вопрос для нас, как жителей этого города актуальный, - признал он, когда его попросили прокомментировать ход принятия решения по строительству такого газопровода. - На сегодняшний день по этому проекту завершено техническо-экономическое обоснование, но решение по этому газопроводу пока еще не принято. Изучаются вопросы привлечения различных источников финансирования", - добавил вице-министр энергетики.

По словам же гендиректора "КазТрансГаза Аймак" Манаса Тасыбаева, его структура ожидает окончательного решения правительства по этому поводу. Ожидание это, напомним, длится с марта этого года, когда РГП "Госэкспертиза" вынесла решение по данному проекту. Решение было положительным, вот только на строительство трубы длиной 1 800 километров из Кызылординской через Карагандинскую области транзитом в Астану требуется более 260 миллиардов тенге.

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Головная компания газовых "дочек" - "КазМунайГаз" - самостоятельно привлечь такие средства не может, поскольку на данный момент обременена другими финансовыми обязательствами. В бюджете таких средств также найти пока не могут - и вопрос финансирования этого проекта пока остается камнем преткновения для его реализации.