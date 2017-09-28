Валюта нал
USD 340.60 340.80
RUB 5.85 5.90
EUR 399.04 400.80
Валюта бирж
USD/KZT
340.43
-0.002%
EUR/KZT
400.52
-0.003%
RUB/KZT
5.85
-0.002%
EUR/USD
400.52
-0.003%
EUR/CHF
400.52
-0.003%
EUR/JPY
400.52
-0.003%
GBP/USD
455.12
+0.001%
USD/CHF
340.43
-0.002%
USD/JPY
340.43
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.43 400.52 5.85
-0.002% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
57.74
-0.003%
Нефть WTI
51.87
-0.005%
Золото
1288.2
+0.000%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1003
-0.007%
Жилье Астана
926
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.74 51.87 1288.2
-0.003% -0.005% +0.000%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Байконур могут газифицировать до конца года

28.09.2017 17:00   794   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

В Министерстве энергетики Казахстана не исключают возможности подачи газа в населенный пункт Байконур до конца этого года: по словам вице-министра этого ведомства Магзума Мирзагалиева, инфраструктурная составляющая этого вопроса уже решена, осталось получить "добро" на наполнение трубы необходимым объемом топлива. А вот решение по газификации столицы Казахстана, по его словам, до сих пор не принято.

"Уже есть реальная возможность подключить первые социальные объекты Байконура: данный вопрос находится на постоянном контроле в правительстве, - сказал Магзум Мирзагалиев на брифинге в четверг, 28 сентября. - Мы практически еженедельно собираемся, докладываем. Надеемся, что в этом году первые социальные объекты будут подключаться", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор АО "КазТрансГаз Аймак" Манас Тасыбаев напомнил, что необходимое сетевое ответвление от магистрального газопровода "Бейнеу- Бозой- Шымкент" длиною в 48 километров было окончено еще в прошлом году, также построена автоматическая газораспределительная станция.

Минэнерго: Авиакеросина в Казахстане - с запасом...
В энергетическом ведомстве заявили об увеличении поставок авиатоплива из Российской Федерации во второй половине сентября: по расчетам директора Депар...

"Летом прошло заседание межправительственной комиссии, где была утверждена схема газификации. Сети наши готовы, надеюсь, до конца года мы подадим газ - если будет подписано межправительственное соглашение", - подтвердил Манас Тасыбаев. Напомним, что речь идет о заседаниях двусторонней казахстанско-российской межправкомиссии: Астана и Москва пришли к выводу о том, что вместе с арендой космодрома "Байконур" Россия должна взять на себя и часть социальных расходов, в число которых входит и дальнейшая эксплуатация газовых сетей Байконура и его обеспечение голубым топливом.

Т.Сулейменов: "В реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года предусмотрена активная роль населения"

Материалы по теме

Т.Сулейменов: "В реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года предусмотрена активная роль населения"

Минэнерго: Авиакеросина в Казахстане - с запасом

Елена Бахмутова, председатель правления ФСМС: «Система ОСМС стала спусковым крючком»

Прибыль крупного бизнеса Казахстана находится в убытке на 18%

Минэнерго: Казахстан готов к отопительному сезону почти на сто процентов

А вот решать проблемы газификации столицы Казахстана никто не поможет, и здесь министерству энергетики приходится рассчитывать только на собственные силы. И пока окончательного решения по строительству газопровода в столицу не принято, признал тот же вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Вопрос для нас, как жителей этого города актуальный, - признал он, когда его попросили прокомментировать ход принятия решения по строительству такого газопровода. - На сегодняшний день по этому проекту завершено техническо-экономическое обоснование, но решение по этому газопроводу пока еще не принято. Изучаются вопросы привлечения различных источников финансирования", - добавил вице-министр энергетики.

По словам же гендиректора "КазТрансГаза Аймак" Манаса Тасыбаева, его структура ожидает окончательного решения правительства по этому поводу. Ожидание это, напомним, длится с марта этого года, когда РГП "Госэкспертиза" вынесла решение по данному проекту. Решение было положительным, вот только на строительство трубы длиной 1 800 километров из Кызылординской через Карагандинскую области транзитом в Астану требуется более 260 миллиардов тенге.

Минэнерго: Авиакеросина в Казахстане - с запасом

Головная компания газовых "дочек" - "КазМунайГаз" - самостоятельно привлечь такие средства не может, поскольку на данный момент обременена другими финансовыми обязательствами. В бюджете таких средств также найти пока не могут - и вопрос финансирования этого проекта пока остается камнем преткновения для его реализации.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    233

  • 2. Нет, не нравится
    660

  • 3. Мне все равно
    91

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    178

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное