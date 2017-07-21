Бакытжан Сагинтаев обсудил вопросы улучшения бизнес-среды в Павлодарской области

На встрече с членами Павлодарского регионального совета НПП «Атамекен» премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев обсудил вопросы улучшения бизнес-среды и участия представителей малого и среднего бизнеса в модернизации экономики.

Принимаемые меры государственной поддержки финансового и законодательного характера и вопросы дальнейшего улучшения бизнес-среды стали основными темами встречи. Речь шла о сокращении количества проверок и требований и оптимизации процессов выдачи разрешений и справок.

Для промышленного региона одним из актуальных вопросов является технологическая модернизация предприятий. Цифровизация и автоматизация процессов производства в рамках Модернизации 3.0 приведет к перетоку трудовых ресурсов из промышленного сектора.

В этой связи, в рамках реализации программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства бизнес-сообществу и местным исполнительным органам необходимо принять меры по созданию новых рабочих мест, переобучению и переподготовке высвобождаемых кадров. Об этой работе доложил аким Павлодарской области Б. Бакауов.

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Предприниматели региона подняли темы доступности налоговых преференций СЭЗ «Павлодар» для начинающих проектов, доступности финансовых средств по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020», формирования единого реестра производителей.

Кроме того, актуальными для павлодарских бизнесменов вопросами являются защита отечественных производителей от недобросовестных предпринимателей, определение критериев отнесения субъектов бизнеса к категории крупного или малого. Члены регионального совета НПП «Атамекен» также интересовались процедурами лицензирования учебных учреждений и процессами выписки электронных счетов-фактур.

Предложения и вопросы предпринимателей области прокомментировали министр национальной экономики РК Т. Сулейменов, министр по инвестициям и развитию РК Ж. Касымбек, министр энергетики РК К. Бозумбаев, вице-министр образования и науки РК Б. Асылова.