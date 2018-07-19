Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное очное заседание Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Primeminister.kz.

В ходе заседания утвержден годовой отчет холдинга за 2017 год, включающий в себя информацию о реализации государственных и правительственных программ Республики Казахстан, финансовых результатах, значимых событиях холдинга в отчетном периоде и деятельности дочерних организаций.

НУХ «Байтерек» был создан Указом Президента РК в 2013 году в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики. Холдинг объединил под своим началом 11 дочерних организаций.

Советом директоров также одобрено заключение сделок с акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» — бюджетные кредиты для финансирования проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015–2019 годы, а также в целях реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов в рамках поддержки отечественных производителей.

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Кроме того, Советом директоров утверждены отчеты об исполнении Плана развития холдинга и годового бюджета по итогам 2017 года.

Фото: Primeminister.kz