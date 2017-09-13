Бакытжан Сагинтаев рассказал о приоритетах программы "Цифровой Казахстан"

В рамках совещания по вопросам цифровизации под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев рассказал о приоритетных направлениях программы «Цифровой Казахстан».

«При разработке программы Правительством были учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха для экономики Казахстана. В этой связи определены два направления: построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса цифровизации. А во-вторых - обеспечение прагматичного старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе», - сказал Премьер-министр РК.

По его словам, в качестве такого стартового маневра Правительство РК выбрало ускоренную цифровизацию 9 базовых отраслей.

«Особый упор делается на энергетику и сырье, АПК, промышленность, логистику и сектор информационных технологий. Тем самым, мы решаем две задачи, поставленные Вами: обеспечивается дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны. А во-вторых - формируются условия для масштабного роста производительности труда», - доложил Президенту Премьер.

Сагинтаев в качестве успешных примеров привел несколько стран, по его мнению, являющихся лидерами в данной области.

«В этом подходе Казахстан не одинок, построение национальной инновационной экономики на базе технологического прогресса базовых отраслей - это путь целого ряда мировых лидеров. Один из таких ярких примеров - израильская система точного земледелия Taranis, которая базируется на технологиях обработки больших данных. Данная система позволила Израилю с его сложными условиями для земледелия не только полностью обеспечить себя продуктами питания, но и стать одним из экспортеров аграрной продукции. Эта реформа также привела к многократному росту производительности труда - сегодня один фермер в Израиле кормит более 100 человек», - рассказал глава Правительства.

«Другой пример оправдавшейся ставки государства на цифровой прогресс ведущих отраслей - Южная Корея, и ее уникальная судостроительная система, которая сегодня контролирует более половины мирового рынка. Впоследствии достигнутое в судостроении мировое лидерство дало возможность таким холдингам, как Хюндай и ДЭУ для эффективной экспансии новых секторов от электроники до автомобилестроения», - добавил он.