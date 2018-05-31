Бекетаев о праве президента пожизненно возглавлять Совбез: «Это сигнал миру о стабильности в Казахстане»

Наделение первого президента - Елбасы правом пожизненно возглавлять Совет безопасности даст миру сигнал о стабильности ситуации в Казахстане, считает министр юстиции Марат Бекетаев.

«У нас глава государства, как первый президент Казахстана, по закону неограничен в количестве сроков для избрания президентом. Сейчас мы говорим о том, что нам необходимо дать четкий сигнал и обществу, и нашим соседям, и мировому сообществу, что в Казахстане все будет стабильно. Вы сами свидетели всех результатов в развитии нашей страны, экономики», - заявил он в интервью журналистам в кулуарах парламента.

Министр напомнил, что данная норма не является новой в казахстанском законодательстве, ранее она уже существовала в законе о президенте.



«Речь идет о том, что сейчас ситуация, сами видите, как развивается в нашем регионе, и в целом в мире. В этих условиях принято решение и сейчас Сенат это поддержал для того, чтобы дать сигнал обществу, дать сигнал всем соседям, что у нас в стране все стабильно. Наиболее важные вопросы будут рассматриваться на Совете безопасности, его будет возглавлять глава государства, который обладает большим авторитетом и в стране, и во всем мире», - заключил министр.

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Как уже сообщалось, в четверг на пленарном заседании сенат принял закон «О Совете Безопасности Республики Казахстан», согласно которому Совбез приобретает статус конституционного органа. Первый президент Казахстана наделяется правом пожизненно возглавлять Совбез.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН