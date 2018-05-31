Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
330.67
-0.004%
EUR/KZT
384.01
-0.010%
RUB/KZT
5.3
-0.009%
EUR/USD
384.01
-0.010%
EUR/CHF
384.01
-0.010%
EUR/JPY
384.01
-0.010%
GBP/USD
438.7
-0.005%
USD/CHF
330.67
-0.004%
USD/JPY
330.67
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.67 384.01 5.3
-0.004% -0.010% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Бекетаев о праве президента пожизненно возглавлять Совбез: «Это сигнал миру о стабильности в Казахстане»

31.05.2018 12:27   496   1 Автор: Салим САКЕНОВ

Наделение первого президента - Елбасы правом пожизненно возглавлять Совет безопасности даст миру сигнал о стабильности ситуации в Казахстане, считает министр юстиции Марат Бекетаев. 

«У нас глава государства, как первый президент Казахстана, по закону неограничен в количестве сроков для избрания президентом. Сейчас мы говорим о том, что нам необходимо дать четкий сигнал и обществу, и нашим соседям, и мировому сообществу, что в Казахстане все будет стабильно. Вы сами свидетели всех результатов в развитии нашей страны, экономики», - заявил он в интервью журналистам в кулуарах парламента. 

Министр напомнил, что данная норма не является новой в казахстанском законодательстве, ранее она уже существовала в законе о президенте. 

«Речь идет о том, что сейчас ситуация, сами видите, как развивается в нашем регионе, и в целом в мире. В этих условиях принято решение и сейчас Сенат это поддержал для того, чтобы дать сигнал обществу, дать сигнал всем соседям, что у нас в стране все стабильно. Наиболее важные вопросы будут рассматриваться на Совете безопасности, его будет возглавлять глава государства, который обладает большим авторитетом и в стране, и во всем мире», - заключил министр.

В Астане подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек», АО «ФГЖС» и Корпорацией жилищного гарантирования Республики Корея...
В Астане состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек&raquo...

В Астане подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек», АО «ФГЖС» и Корпорацией жилищного гарантирования Республики Корея

Как уже сообщалось, в четверг на пленарном заседании сенат принял закон «О Совете Безопасности Республики Казахстан», согласно которому Совбез приобретает статус конституционного органа. Первый президент Казахстана наделяется правом пожизненно возглавлять Совбез. 

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    153

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    128

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    405

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    13

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, Правительство не справляется
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное