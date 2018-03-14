Бекшин: «В каждом пятом молочном продукте выявлено нарушение по маркировке»

Содержание каждой пятой молочной продукции не соответствует маркировке. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья - главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«Мы также проверяем молочную продукцию. На сегодня в ходе мониторинга за молочной продукцией практически в каждом 5 продукте выявляли нарушение по маркировке, то есть это фактический факт обмана потребителей, введение их в заблуждение», - сказал он.

Чаще всего, по его данным, фальсифицируются сливочное масло, молоко питьевое, сгущенное молоко, мягкие сыры и детские йогурты. В их составе натуральный молочный жир подменяется растительными жирами - пальмовым и арахисовым маслами.

«Только по данному виду исследований за последний месяц исследовали 79 проб и в 18 пробах мы обнаружили несоответствие по жирно-кислотному составу», - посетовал главный санитарный врач страны.

Далее он озвучил производителей, продукция которых была установлена Комитетом охраны общественного здоровья как фальсифицированная. В их числе масло сливочное «Президент» 82% жирности, фирмы Lactalis International (Франция), молоко без лактозы, ультапастеризованная фирмы Valio Eila (Финляндия), Цельное молоко минус Л без лактозы фирмы «Омира Оберланд» (Германия), масло сливочное «Свалья» (Литва), сметана «Пестравка» ООО «Молторг» (Россия), и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности ОАО «Бишкексут» (Кыргызстан).

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«В целях контроля качества данной продукции нами проводится отбор на стадии реализации, затем это поступает на экспертизу в наши лаборатории. Как видите, в основном эта продукция завозится из других стран, одна только транспортировка чего стоит. И для удешевления сюда добавляются посторонние масла и жиры, в частности, вместе молочного жира добавляется растительный жир. За счет этого достигается удешевление (продукции – «Къ»). Это грубое нарушение прав потребителей, прямой обман. По этим фактам сейчас мы проводим работу», - сказал Жандарбек Бекшин.

В целом, по его данным, в ходе контроля сотрудниками Комитета в прошлом году выявлено 37 тонн опасной продукции. Снято с реализации 500 кг фальсифицированной продукции. За допущенные нарушения в отношении субъектов торговли, поставщиков данной некачественной продукции наложены штрафные санкции на сумму более 1,5 млн тенге, выдано 62 предписаний и проведено 249 внеплановых проверок.