Бизнес родных людей или "Бизнес по-семейному"

Нередко в нашем обществе можно встретить мнение о том, что семья и бизнес несовместимы. Но вот участники проекта Ассоциации Семейного Бизнеса Казахстана своим личным примером полностью опровергают данное утверждение.

Проект поддержки и развития семейного предпринимательства и финансовой грамотности «Династия» стартовал еще в октябре прошлого года. По сути, в стране стартовал первый в Казахстане Центр развития семейного предпринимательства. 30 января организатор проекта года Ассоциация Семейного Бизнеса Казахстана подвел первые итоги. Совместно со своими партнерами - Банком Хоум Кредит, НПП РК «Атамекен», Советом деловых женщин НПП и Almaty Management University, представители ассоциации поздравили первых победителей проекта, сумевших, прослушав обучающие семинары, успешно запустить свой семейный бизнес.

«Этот проект, можно сказать – результат нашей трехлетней деятельности. Поскольку мы поняли, что любой человек, в случае необходимости, идет за помощью к своей семье, к своим близким. И мы стараемся дать возможность людям объединяться. Здесь абсолютно минимальные вложения. Люди начинают свой бизнес буквально с нуля. К примеру, есть семья, которая начала в декабре прошлого года и уже сейчас двигается и очень хорошо», - рассказала «Къ» руководитель Ассоциации семейного бизнеса Казахстана Яна Исакова.

Партнер проекта, Банк Хоум Кредит, не только выделил гранты победителям, но и на протяжении всего проекта выступил ментором по финансовой грамотности. «Одним из приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности Банка является программа по повышению финансовой грамотности. В рамках проекта «Династия» для действующих предпринимателей и тех, кто только подумывает о своем бизнесе, Банк провел серию тренингов по финансовой грамотности, а также ряд мастер-классов. Надеемся, что выделенные гранты стимулируют предпринимателей на дальнейшее развитие, а полученные знания помогут всем участникам проекта создать семейный бизнес при любом бюджете» - прокомментировала Нурбаева Эльвира, менеджер по связям с общественностью Банка Хоум Кредит.

Первый грант в размере 100 тысяч тенге получила молодая семья Син, запустившая стартап-проект по производству фруктовых чипсов и домашней пастилы. «Мы пришли в центр, потому что хотели заняться своим бизнесом. Но, если честно, у нас на тот момент не было даже бизнес-идеи. Организаторы и участники проекта «Династия» нас вдохновили, помогли понять, в чем мы сильны. В результате перед самым новым годом мы решили создать вкусные подарочные наборы: фрипсы (фруктовые чипсы) и пастилу. Вначале приобрели сушильный аппарат и стали просто реализовывать свою продукцию. Затем стали заказывать упаковку, наклейки. Постепенно стали переходить на новый уровень. В общей сложности нам все это обошлось в 100 тысяч тенге. Теперь, спустя месяц, могу сказать, что у нас оборот составляет порядка 200 тысяч тенге», - рассказал предприниматель Виктор.

Второй грант в размере 150 тысяч тенге получила молодая мама Жанар: «Наша семья стала заниматься производством женских аксессуаров. На самом деле проект «Династия» вдохнул в мой бизнес вторую жизнь. Теперь я стала делать то, чему раньше я совсем не придавала значения. Это именно то, что можно назвать семейным бизнесом, а значит новыми подходами. Теперь моим бизнесом занимаюсь не я одна, а вся семья. Мы настроены расширять свое дело и дальше».

Третий грант в размере 250 тысяч тенге получил проект «Творческая мастерская Архарова». «Мы – семья музыкантов. Участие в данном проекте позволило нам мобилизовать свои идеи, которые раньше были разрознены. Мы и раньше занимались тем, что, с натяжкой, но можно было назвать бизнесом. Так как то не было системным. А теперь, получив необходимые навыки, мы решили создать свою творческую мастерскую, где каждый из членов нашей семьи занимается своим направлением. Муж обучает игре на гитаре и на ударных, я – вокалу, а сын занимается концертной деятельностью», - рассказала Сауле.

Сегодня участниками проекта стали 306 человек, в 12 регионах Казахстана. 78% зарегистрированных участников – это женщины в возрасте 25-50 лет. В рамках проекта «Династия» было проведено 8 образовательных мастер классов, 4 дополнительных экспертных встреч, которые проводились по просьбе начинающие предприниматели.

Проект «Династия» - это действительно уникальный курс по созданию навыков партнерства в предпринимательской деятельности и формирования финансовой грамотности на базе семейных ресурсов, который, как отмечают его организаторы, уже в ближайшее время охватит все регионы Казахстана. Начинающие и действующие предприниматели могут познакомиться с методиками и ресурсами, которые десятилетиями оттачивались в европейском и азиатском бизнес-сообществе, и на этих примерах создать что-то свое.

Так что, если у вас есть мечта или хобби, то их действительно можно монетизировать при поддержке ваших родных. Ведь сегодня, глядя на счастливых победителей, участников проекта «Династия», понимаешь, что делать свое дело всей семьей – это реальность.