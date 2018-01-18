Бизнес страдает из-за новой политики властей Алматы

Предприниматели Алматы заявили, что пешеходные улицы и новые дорожные знаки могут стать причиной разорения для их бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Алматы, в данную организацию обратились 95 субъектов бизнеса, которые говорят о том, что политика городских властей «Алматы - город для людей, а не для машин» затрагивает их права.

По данным предпринимателей, после установки пешеходных улиц, знаков, запрещающих парковку и других преобразований по благоустройству города доходы магазинов, кафе и ресторанов упали в среднем на 30%.

Между тем, как сообщалось ранее, Алматы является крупнейшим центром предпринимательской активности, а 65% от всех налоговых поступлений в Южной столице приходится на долю МСБ.