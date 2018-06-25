Бизнесмены из России и Казахстана расскажут о возможностях цифровизации для бизнеса

Бизнесмены из Казахстана и России обсудят как процессы цифровизации внедряются в бизнес и экономику. Об этом в преддверии выставки ««EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018» и Алматинского бизнес-форума рассказали участники на пресс-конференции в Алматы.

Главной темой восьмой международной выставки станет «Цифровизация – новые возможности для малого и среднего бизнеса», в ней примут участие делегаты из России и Казахстана. По словам генерального директора ТОО «Алматинская палата торговли и инвестиций» Мухтархана Биярова, тема выбрана неслучайно.

«Тема цифровизации сегодня модная, но в то же время у представителей малого и среднего бизнеса очень много вопросов. Поэтому мы надеемся, что компетентные специалисты завтра в ходе пленарного заседания в ходе круглых столов постараются найти ответы на эти вопросы, также в рамках бизнес-форума и выставки будут проходить b2b встречи, где будут участвовать казахстанские и российские предприниматели», - рассказал он.

С казахстанской стороны уже зарегистрировано более 200 предпринимателей. По словам спикера, не исключается, что по результатам встреч, будут подписаны протокольные линии и контракты. Спикер также добавил, что речь идет не о заготовленных заранее контрактах и договорах.

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Председатель оргкомитета выставки Давид Вартанов рассказал, что на выставке будут представлены экспозиции центра поддержки экспорта Московской, Калиниградской, Калужской, Нижегородской, Челябинской областей и Хабаровского края. Участие примет свыше 100 компаний из России и Казахстана, которые представят предприятия крупного, малого и среднего бизнеса в таких областях как энергетика, нефтехимическая и газовая промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия, машиностроение, транспорт, строительство, телекоммуникации и связь, медицина, фармакология образование, агропромышленный комплекс и др.

Говоря о взаимоотношениях между Казахстаном и Россией, заместитель торгового представителя РФ в Казахстане Игорь Кудряшов отметил, что по итогам трех месяцев первого квартала текущего года товарооборот между странами составил $3,3 млрд, доля в общем товарообороте Казахстана за этот период составила более 18%. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 8,3%. При этом экспорт из Казахстана в Россию составил $1,2 млрд, импорт российских товаров в Казахстан $2,7 млрд.

Товарооборот между Россией и Казахстаном в I квартале вырос на 8,3%

Эти цифры свидетельствуют о том, что Казахстан для России и Россия для Казахстана является одним из основных торговых партнеров», - почеркнул он.