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Более 10 млрд тенге потрачено на открытие таможенно-логистического центра «Калжат»

11.10.2017 08:50   429   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Современный таможенно-логистический центр «Калжат» начал свою работу на казахстанско-китайской границе. Планируется, что он будет способствовать увеличению объемов товарообмена и повышению транспортно-транзитного потенциала страны.

Этот центр построен на основе государственно-частного партнерства комитета государственных доходов министерства финансов РК и ТОО «Eurotransit Logistic».

«Мы сами являемся активными участниками рынка – доставляем грузы, осуществляем перевозки и сталкивались с рядом проблем: большие очереди, длительное ожидание, необходимость ввозить грузы в определенные горда и так далее. Вот как раз проблемы и вызвали идею. Мы увидели, что все наши посты требуют серьезной, глобальной модернизации и не способны обрабатывать большие потоки, исходя из этого мы и пришли к идее создания транспортно-логистического центра. Мы реализуем комплексно все проекты  до конца 2018 года закроем все автомобильные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем», - считает Ерлан Диханбаев, директор ТОО «Eurotransit Logistic».

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Стоимость реализации проекта превышает 10 млрд тенге.

«Реализацию проекта мы начали в марте 2016 года и общий объем инвестиций на сегодняшний день – более 10 млрд тенге. Инвестиции все частные. Партнерством государства и его вкладом является создание условий для работы и размещение работников таможни и операций», - озвучил бизнесмен.

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Центр позволит упростить и ускорить таможенные процедуры.

«Работа центра построена по принципу единого окна, все услуги предоставляются в ускоренном виде, созданы условия для предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности. Новая информационная система в разы сэкономит время предпринимателей, которые смогут получить не только широкий спектр услуг по сортировке, хранению и маркировке грузов, но и на время получения услуг будут находиться в комнате отдых, либо бизнес-руме», - считает Е. Диханбаев.

По его словам, сейчас завершена первая очередь строительства. После модернизации логистический центр может обслуживать до 500 автомашин в день в режиме транзита и до 100 машин в режиме «импорт-40» . Дальнейшую модернизацию и строительство, позволяющее увеличить пропускную способность центра, планируется завершить к 2020 году.

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Предполагаемая площадь транспортно-логистического центра составит почти 20 га, на которых расположится ряд функциональных зон: терминальная, таможенного контроля, административная. Сейчас завершена первая очередь, застроено 5 га земли. Застройка будет вестись постепенно, с увеличением грузопотока.

Строительство транспортно-логистической инфраструктуры на границе позволит обеспечить рост экспортно-имопортных перевозок грузов и поспособствует повышению прозрачности и, развитию приграничной торговли и предпринимательства.

 Планируется к 2018 году завершить строительство целого комплекса транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Это позволит полностью решить проблемы эффективности логистической инфраструктуры на границе. Пункты «Калжат», «Бахты», «Достык», «Хоргос», «Алтынколь» и «Майкапчагай» обеспечат широкий спектр услуг по обработке товарных и транспортных потоков, таможенной обработке грузов, позволят ускорить интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно-логистическую систему. 

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Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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