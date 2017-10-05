Более $1,5 млрд требуется для модернизации ветхого жилья Алматы

Инвестиционный потенциал для модернизации свыше тысячи ветхих домов составляет порядка $1,5 млрд.

«Более тысячи ветхих домов требуют модернизации, инвестиционный потенциал более 1,5 млрд долларов. В планах обновление уличного освещения с установкой 100 тыс. LED-светильников», - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек во время V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017».

Кроме того, он отметил, что город не стоит на месте, активно ведется строительство и реализация знаковых инфраструктурных проектов. Большие возможности открывает государственно-частное партнерство. Перспективны для инвестирования сферы городского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в следующем году совместно с ЕБРР будет объявлен конкурс по проекту строительства легкорельсового транспорта. Расширяется строительство метро, проводится широкая модернизация жилого фонда и общественных пространств.

«В индустриальной зоне Алматы в следующем году планируется открытие двух высокотехнологичных заводов. Совместно с китайской CNPC – завода по производству стальных труб Asia Steel Pipe и второго японского завода с формированием целого кластера», - отметил аким.

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По словам Б. Байбека, городом на льготных условиях предоставляются земельные участки с готовой инфраструктурой для инновационных, экспорто-ориентированных и импортозамещающих производств. Реализуются 40 крупных проектов на 600 млн долларов, из них 7 – с иностранным участием.

«Для высокотехнологичных компаний действует специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий». Подведена инфраструктура, предоставляются налоговые и таможенные льготы для участников. Бизнесу оказывается всемерная господдержка и доступ к финансовым ресурсам. Около тысячи проектов реализуются по городским программам льготного кредитования малого и среднего бизнеса. В приоритетных отраслях предусмотрены натурные гранты, субсидии и преференции», - напомнил он.

В рамках V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017» состоялось подписание трех международных контрактов на сумму более 15 млн долларов.

«Almaty Invest» ежегодно собирает на своей площадке порядка 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и казахстанских бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций. На форуме присутствуют гости из 28 стран.

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