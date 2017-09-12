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Более 2 млрд тенге потрачено на открытие Knowledge Building в Алматы

12.09.2017 16:45   663   0 Автор: Анна Шаповалова

Almaty Management University презентовал интеллектуальное инновационное здание Knowledge Building, на строительство и оборудование которого потребовалось 2 года и более 2 млрд тенге.

«Этот проект мы задумали 2 года назад. Мы пришли к пониманию, что студентов необходимо обучать принципиально новым способом, нужны новые методы преподавания, нужно новое содержание программ, необходимо менять мышление преподавателей, усиливать их. Но для этого нам было необходимо новое здание с совершенно другой инфраструктурой  и другим подходом. Так и было принято решение о строительстве 6-этажного здания, абсолютно современного, с новыми технологиями площадью 4,5 тыс. кв. метров. Каждый этаж имеет свой смысл, оснащен современными лабораториями: нейромаркетинга, кибербезопасности. Они вообще не имеют аналогов в Казахстане, что позволяет нашим студентам изучить новые технологии. Здание построено на банковские средства. Для нас это сложно, я думаю, что государство и бизнес должны понимать, что любое качественное образование должно быть подкреплено инвестициями. На проект затратили более 2 млрд тенге и получили спонсорскую помощь в размере нескольких десятков млн тенге», - сказала Гульмира Курганбаева, ректор Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) 11 сентября во время открытия нового здания.

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На торжественной церемонии присутствовал Мурат Абенов, председатель комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций НПП РК «Атамекен», который отметил назревшую необходимость в подготовке кадров с предпринимательским образованием.

«Бизнес-образование и предпринимательское образование стало очень актуальным на сегодняшний день. Мы научились сегодня его разделять. Раньше для нас все было бизнес-образованием. Предпринимательское образование достаточно новое для нас направление, но оно очень востребовано. Это говорит о том, что сегодня уже есть понимание, что в стране при падении цен на нефть сокращается количество рабочих мест на добывающих предприятиях, в государственных структурах,  бюджетных организациях. Понятно, что это связано со снижением поступления денег от нефтяных ресурсов. В это же время, открываются большие возможности для малого и среднего бизнеса. Уже есть понимание, что потребность в товарах и услугах населения не будет удовлетворена, если не будет достаточного количества людей с предпринимательским типом мышления», - отметил он.

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По мнению Абенова, рынку труда нужны кадры, умеющие работать в сфере услуг.

«Сегодня рынок труда требует всего лишь 15% людей с высшим образованием. 85% требуется с техническим - колледжи или вообще без образования. При этом,  60% задействованы в сфере услуг. А кто у нас умеет работать в сфере услуг профессионально? К сожалению, у нас таких кадров нет. Мы выпускаем специалистов в технической, производственной, социальной, сельскохозяйственных сферах, но при этом, люди узко получают специализацию, но не могут работать как предприниматели. AlmaU - университет, который дает предпринимательское образование, которое нужно и сельхозникам, и технарям, и врачам, и учителям. Каждый сегодня должен уметь продавать свои товары и свои услуги, а этому необходимо учиться, делать это профессионально - оценивать рынок, мониторить товары и услуги по потребности рынка, проводить исследования. На самом деле, это достаточно серьезная проблема. Тенденция такова, что людей с высшим образованием в стране становится меньше. 7 лет назад было 54%, сегодня - 47%. Уже просто так учиться не хочет. 1,5 млн человек, закончивших вузы не работают по своей специальности - это тоже трагедия. При этом количество студентов частных университетов стало больше, чем государственных. Люди понимают, чем бесплатное, но плохое государственное образование ради гранта получать, лучше платное, но качественное», - считает Абенов.

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По его словам, вуз развивается не с опорой на средства государства, а на средства бизнеса, что и позволяет ему даже в кризисное время развиваться. «Сегодня мы видим, что они на 40% увеличили свои площади, тогда как во всей стране идет сокращение объемов строительства.

Здание Knowledge Building оснащено коворкинг-центрами, фудкортами, местами для релаксаций, конференц-залами, современными лабораториями, учебными аудиториями.

В нем расположены: Atrium Grand Hall на 600 мест с огромным LED-дисплеем и профессиональным акустическим и световым оборудованием, лаборатории с инновационным содержанием: лаборатория «PetroleumTransportLab», лаборатория нейромаркетинга, симуляционная комната, лаборатория DesignLab, лаборатория Кибер-Полигон «ИнжЭкон», центр мультимедийной журналистики MediaLab; а также оснащенные смарт-системами студенческие аудитории и SMART-конференц-зал.

Фото: Офелия Жакаева

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