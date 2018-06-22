Частную землю в урочище Кок-Жайлау отдадут государству

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть в фонд земель Иле-Алатауского природного парка порядка 100 гектар земли Кок-Жайлау, передает пресс-служба акимата Алматы.

Как доложил директор ТОО «Almaty Mountain Resorts» Наиль Нуров, сегодня проект курорта оптимизирован практически в два раза по сравнению с первоначальным вариантом.

«Площадь застройки сокращена в 10 раз, с 300 до 30 тыс. квадратных метров. Количество лыжных трасс с 77 до 18, большинство из которых ориентировано на начинающих лыжников. Количество мест в гостинице уменьшено с 6,5 тыс. до 250 мест. Вместо двух озер для искусственного оснежения трасс будет только одно. В связи с этим мы высвободили большое количество земли - это не менее 100 гектаров из выделенных ранее 1002 га. Возможно, что в дальнейшем площадь высвобождаемых земель увеличится», - сообщил Нуров.

Аким мегаполиса поручил немедленно проработать вопрос по возвращению вышеуказанных земель в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Также аким Байбек поручил ответственным управлениям, в соответствии с законодательством, начать процесс возврата частных земель в урочище Кок-Жайлау в государственную собственность.

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«Мы неоднократно говорили, что частной собственности на «Кок-Жайлау» не будет. Данный проект находится на особом контроле, и мы будем вместе с общественностью следить за его прозрачностью. После подготовки финального технико-экономического обоснования проекта по нему обязательно будут проведены общественные слушания», - отметил Байбек.

Фото: акимат Алматы