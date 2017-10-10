Частные кадровые агентства планируется привлечь к решению вопросов занятости

Министерство труда и социальной защиты населения планирует вовлечь частные агентства занятости в решение проблем безработицы населения. Соответствующий пакет поправок в закон "О занятости населения" представила во вторник на заседании правительства министр труда Тамара Дуйсенова.

"Вносимые изменения и дополнения предусматривают (...) создание электронной биржи труда, которая объединяет информацию государственных и частных центров занятости, резюме и сведения о вакансиях, предоставляемых самими гражданами и работодателями соответственно. Она обеспечит возможность самостоятельного поиска работы или работника, используя информацию, имеющуюся в базе, либо воспользоваться услугами центров занятости, частных агентств занятости и частных интернет-ресурсов", - сказала министр, выступая на заседании.

При этом она отметила, что в пилотном режиме уже запущена Электронная биржа труда, к которой "уже присоединились и разместили вакансии 11 частных агентств занятости". В настоящее время решаются технические вопросы передачи этой информации интернет-площадкам.

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"Внедрение единой электронной площадки позволит увеличить охват мерами содействия занятости самозанятых и безработных граждан от 10% прошлого года до 25% уже в следующем году", - подчеркнула Дуйсенова.

Поправками также предусматривается возможность привлечения частных агентств занятости к оказанию услуг по содействию занятости безработным и самозанятым гражданам.

"В этих целях, во-первых, определен перечень функций, осуществляемых государством и передаваемых на аутсорсинг. Так, планируется передача в аутсорсинг функций по профориентации безработных и самозанятых граждан, организации их обучения и трудоустройства. Во-вторых, частным агентствам занятости предоставлена возможность оказания отдельных видов услуг, либо пакетных услуг, включающих, к примеру, обучение с трудоустройством либо профориентацию, обучение с трудоустройством. В-третьих, предусмотрено внедрение экономически оправданных, привлекательных для частного сектора, тарифов услуг", - пояснила министр.

При этом, "с учетом ограниченности количества частных агентств занятости и их ориентированности на квалифицированных соискателей, а также в целях обеспечения доступности указанных услуг, особенно на селе, предполагается на первом этапе предоставить возможность участия в конкурсах также государственным центрам занятости". Глава минтруда уточнила, что центры занятости "из государственных учреждений будут переведены в форму предприятий на праве хозяйственного ведения, и организационно-правовая форма будет определяться местными исполнительными органами самостоятельно".

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"Реализации планируемых мер будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в Программе продуктивной занятости и предполагает софинансирование в размере 20% за счет средств местных исполнительных органов. На 2018 год предлагаем выделить 1,5 млрд тенге, из них 1,2 млрд тенге за счет средств, предусмотренных на социальные рабочие места и молодежную практику, администратором которых является наше министерство, 300 млн тенге - за счет перераспределения трансфертов общего характера", - отметила Дуйсенова.

Таким образом, по ее мнению, будут расширены институты рынка труда, оказывающие услуги по содействию занятости, обеспечена их доступность для граждан и повышено качество услуг за счет конкуренции".