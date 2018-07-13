Частные юристы Казахстана просят дать им доступ к обучению в Академии правосудия

Юристы-частники просят Верховный суд Казахстана допускать к обучению в функционирующей при нем Академии правосудия не только государственных служащих, сообщила 13 июля председатель управляющего совета Коллегии коммерческих юристов Kazakhstan Bar Association (КазБар) Айгуль Кенжебаева.

«Необходимо обеспечить равный доступ граждан страны, имеющих академическое высшее юридическое образование, опыт работы и высокую репутацию на судейские должности. Мы слышали призыв председателя Верховного суда поступать в Академию правосудия, но туда могут поступать только государственные служащие. А на самом деле среди юристов есть тоже много достойных кандидатов, и мы предлагаем такой препон убрать», - сказала Кенжебаева на расширенном заседании судей республики по итогам первого полугодия.

Председатель Верховного суда Жакип Асанов в ответ заявил, что его ведомство учтет эту рекомендацию насчет Академии правосудия.

«Я с Вами абсолютно согласен, это неправильно, что туда могут поступать только государственные служащие, поэтому в ближайшее время будем инициировать соответствующие изменения», - пообещал он.

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Академия правосудия при Верховном суде Казахстана создана в феврале 2016 года, основными направлениями ее деятельности являются реализация образовательных программ послевузовского образования, осуществление переподготовки, повышения квалификации судей и работников судебной системы, а также осуществление научной деятельности.

«Также необходимо обеспечить прозрачность по отбору кадров на судейские должности, нужно изменить деятельность Высшего судебного совета: надо ввести в состав совета представителей широкого юридического сообщества и простых граждан на основе сменяемости. Высший судебный совет уже начал эту работу, мы им благодарны и ждем хороших результатов», - заключила Кенжебаева.