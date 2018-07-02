Чехия передала Казахстану бизнесмена, подозреваемого в многомиллионном хищении

Из Чехии в Казахстан экстрадировали бизнесмена Владимира Чаплинского, подозреваемого в крупном хищении, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана из Чехии для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Владимир Чаплинский. Чаплинский в 2007 году, являясь директором ТОО "Агат-7", заключил договор с госучреждением на строительство школы в Балхаше. Используя свое служебное положение, путем внесения в акты выполненных работ ложных сведений, похитил деньги на сумму более 39 млн тенге».

После совершения преступления Чаплинскому удалось скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.