Чем на самом деле была спецоперация на таможне Казахстана?

Последние события в Кыргызстане и Узбекистане дают основания полагать, что прошедшие на казахстанской таможне масштабные задержания состоялись после предварительного согласования с Бишкеком, Пекином и Ташкентом. Подробности в материале «Къ».

Проведенная сразу в трех областях Казахстана и Алматы спецоперация по задержанию лиц, подозреваемых в противоправной деятельности в околотаможенной сфере, является, пожалуй, одной из самых крупных в истории страны. По информации Генеральной прокуратуры РК, Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в общей сложности задержаны 35 человек, 33-м из них суды на местах сразу же санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей. Среди арестованных – сотрудники таможенных служб и правоохранительных органов, представители брокерских компаний, частные лица, предлагавшие бизнесменам посреднические услуги, а также члены 8 преступных группировок.

Никто ничего не подозревал

В Генеральной прокуратуре особо подчеркнули, что крупномасштабной спецоперации на границе Казахстана с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном по задержанию людей, причастных к контрабанде товаров, предшествовала длительная оперативная разработка. В качестве доказательств этому факту по телевидению и на сайтах информационных агентств были продемонстрированы съемки скрытой камерой, запечатлевшие случаи передачи различным должностным лицам пачек долларов, тенге и рублей. При этом некоторых причастных к контрабанде различных товаров сотрудников таможни взяли с поличным уже в ходе проведения спецоперации.

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К примеру, по информации пресс-службы алматинского областного суда, один из ведущих специалистов таможенного поста «Алтынколь» так и не успел унести домой полученную новенькую автосигнализацию StarLine A93 стоимостью от 45 до 52 тыс. тенге, которую он получил за возможность беспрепятственно провезти через пропускной пункт груз из меховых изделий. Ничего не подозревая, положил в свой карман 15 тысяч тенге за партию неучтенных экранов для смартфонов и его коллега. А вот главный специалист таможни «Алтынколь» получил уже 20 тысяч тенге за так называемое общее покровительство в беспроблемном провозе всех товаров народного потребления. Надо понимать, аналогичная картина наблюдалась и на остальных 8 таможенных постах: «Калжат», «Хоргос», «Кордай», «Карасу», «Сарыагаш», «Казыгурт» и «Капланбек», где в этот момент в рамках спецоперации также проводились задержания.

Кстати, по информации источников «Къ», одновременное масштабное мероприятие силовиков на границе с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном проходило в условиях максимальной секретности и управлялось непосредственно из самых высоких кабинетов в Астане. Нюанс очень важный, поскольку ряд подозреваемых в контрабандной деятельности граждан (об этом упоминалось и в сообщении Генпрокуратуры) в момент их задержания пытались связаться со своими высокопоставленными «кураторами». А раз так, то велика вероятность, что уже в ближайшие месяцы по стране прокатится «девятый вал» громких отставок, резонансных арестов и умопомрачительных разоблачений отдельных «знаковых» чиновников.

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Попались одни, придут другие?

Нельзя не отметить реакцию социальных сетей на прошедшую спецоперацию в трех областях страны и в Алматы. Немало достаточно известных в стране людей заметили, что масштабные задержания должностных лиц и предпринимателей, подозреваемых в коррупционной деятельности в околотаможенной сфере, сильно похожи на очередной передел влияния в одном из самых высокодоходных сегментов теневого рынка. Вот и политолог Досым Сатпаев в своей хронике социальной сети Facebook отметил, что поскольку многие другие сегменты рынка в настоящий момент лежат на боку, а количество легальных и теневых источников сильно сократилось, борьба за оставшиеся финансовые потоки ужесточается. «Сажают одних. Приходят другие. Сажают этих. Приходят третьи. Кругооборот сидельцев в природе. Конечно, в этот раз все масштабнее и эффектнее, но вряд ли эффективнее. Природа не терпит пустоты. Возникшую пустоту после задержания очередных коррупционеров и контрабандистов скоро заполнят другие. Тем более, что создание ЕАЭС сделало контрабанду из того же Китая еще более прибыльным бизнесом. Чем выше риск, тем выше ставки», – поделился своим мнением на странице в FB Досым Сатпаев, при этом выразив опасение, что при столь высоком уровне коррупции на границе нельзя исключать и провоза на территорию нашей страны групп террористов с оружием.

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И в Ташкенте, и в Бишкеке

Между тем, ряд событий, произошедших в январе-феврале текущего года в соседних странах, позволяют выдвинуть версию, что проведенная казахстанскими силовыми структурами масштабная спецоперация предварительно была согласована с Бишкеком, Пекином и Ташкентом на самом высоком уровне. Более того, ее целью было не только пресечение контрабанды товаров народного потребления, но и вполне возможно, выявление криминальных каналов по перемещению через границы стран Центральной Азии наркотиков и нелегальных мигрантов.

Например, обращает на себя внимание проводимая президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым беспрецедентная чистка рядов Службы национальной безопасности (СНБ), уже приведшая не только к отставке еще недавно всемогущего ее председателя Рустама Иноятова, но и к решению Высшего военного суда этой страны о пожизненном лишении свободы первого заместителя Иноятова – Шухрата Гулямова. Как раз в середине января текущего года в узбекистанском сегменте социальных сетей впервые появилась неофициальная информация о схемах и каналах, которые использовал бывший генерал Гулямов как для контрабанды товаров народного потребления, так и для провоза через границы центрально-азиатских стран наркотических средств объемом до 34 вагонов в год. Вряд ли случайной является и отмена с 1 февраля льгот по импорту продовольственных товаров, которые ранее имел крайне узкий круг компаний.

Наводить порядок в своей стране, судя по всему, пытается и избранный в ноябре минувшего года президентом Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. Немало шума в кыргызстанской прессе наделало его выступление 8 февраля на Совете безопасности, во время которого он обвинил суды, прокуратуру, финансовую полицию, государственный комитет национальной безопасности и органы внутренних дел Кыргызстана в тотальной коррупции. «Существование потока денег в больших объемах в криминальной среде невозможно без участия высокопоставленных лиц в правоохранительных и судебных органах. Организованные преступные группы беспрерывно ведут транзит наркотиков и контрабанду товаров. Они пытаются взять под свое крыло крупный рентабельный бизнес, особенно бизнес, связанный с акцизными товарами. Если бы не коррупция в силовых структурах, криминальные группы не смогли бы проворачивать такие дела», – подчеркнул в частности Сооронбай Жээнбеков.

По информации наших коллег из Бишкека, с которыми побеседовал «Къ», столь резкое заявление Сооронбай Жээнбеков сделал после завершения эксперимента на таможенном посту «Иркештам» в Ошской области. «Туда по согласованию с Астаной были приглашены несколько сотрудников казахстанской таможни. Не берусь утверждать, что это правда, но якобы уже через месяц результат превзошел все ожидания Жээнбекова: ваши специалисты на этом переходе кыргызско-китайской границы по сравнению с нашими таможенниками собрали в 10 раз больше обязательных пошлин. Естественно СШЖ (Сооронбай Шарипович Жээнбеков. – «Къ») был в ярости», – заметил в разговоре с «Къ» редактор одного популярного в Кыргызстане еженедельника, отказавшегося публично называть свое имя «по понятным причинам».

«Тихий» депутат

Интересно, что наш собеседник ни на йоту не сомневается, что громкое задержание в ходе спецоперации в Алматы депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбека Уулу вместе с ещё двумя гражданами Кыргызстана – Уланбеком Мурадиловым и Чынгызом Абакировым было полностью согласовано непосредственно с Сооронбаем Жээнбековым. «Асылбек Уулу хоть и относится к числу «тихих депутатов», на самом деле человек достаточно известный. В депутатах он ходит с 28 лет, в 2007 году став им от партии «Ак Жол» экс-президента Курманбека Бакиева. После 2010 года резко перекрасился и стал членом партии «Республика» Омурбека Бабанова, но в Жогорку Кенеш не попал. С 2015 года он уже депутат от партии «Кыргызстан», которую основал его главный шеф, главный алкомагнат нашей страны Шаршенбек Абдыкаримов. Асылбек Уулу у Абдыкаримова давно подручным является. Также этот депутат давно считается членом ОПГ, являясь смотрящим за Караколом и южным берегом Иссык-Куля. Поскольку ваши бизнесмены и чиновники частенько наведываются в Каракол и Тамгу, они наверняка об этом знают. Так что в том, что его слил Бишкек, сомнений мало», – поделился своим мнением собеседник «Къ». Он также заметил, что, несмотря на неоднозначность биографии Асылбека Уулу, нельзя исключать, что очень скоро тот окажется на свободе: «Дамирбек один из немногих политиков постсоветского пространства, который имеет «звезду Рамзана». Так называют медаль имени Рамзана Кадырова. Насколько мне известно, эту награду дают только бойцам личной гвардии президента Чеченской Республики за особые заслуги перед самим Рамзаном Кадыровым и народом Чечни».

План по плану

Что касается согласованности с Китаем, то в случае с ним нельзя не обратить внимание на большое число публикаций в январе-феврале текущего года в таких изданиях, как «Синьхуа» и «Женьминь Жибао» о масштабных планах Пекина значительно увеличить поставки своих товаров из Чанши в страны Западной Европы и Иран транзитом через Казахстан. Соответственно нельзя исключать, что власти КНР по дипломатическим каналам обратили внимание официальной Астаны на многочисленные проблемы, которые возникают у их предпринимателей при провозе товаров через границы, как непосредственно с Китаем, так и с Кыргызстаном и Узбекистаном. Косвенно на это указывает и небольшая заметка от информационного агентства «Синьхуа», которая появилась в момент, когда готовился этот материал. В ней, со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана, сообщается о начале расследования казахстанскими правоохранительными органами в отношении группы руководителей компании «Базис-Алатау», которые подозреваются в хищении 1 млрд тенге у троих граждан Китая. Отмечается, что деньги у китайских граждан исчезли при заключении договоров на строительство инвестиционных объектов и аренду земельных участков на территории МЦПС «Хоргос», а также выдаче разрешения на ведение игорного бизнеса.

Так что, подводя итог, можно предположить, что проведение масштабной спецоперации силами Комитета национальной безопасности и Национального бюро по противодействию коррупции на территории Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, а также в городе Алматы, является компромиссным решением, которое устраивает не только официальную Астану, но и Ташкент, Бишкек и Пекин.