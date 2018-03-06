Казахстанские женщины открывают больше ИП, чем мужчины

В Казахстане к концу первого месяца 2018 года было зарегистрировано 1,2 млн индивидуальных предпринимателей - на 0,8% (9,8 тыс.) больше, чем в конце января 2017 года.

Из них в 560,9 тыс. ИП находятся под руководством женщин - на 1,1% (6,3 тыс.) больше, чем годом ранее. Их доля от общего числа зарегистрированных ИП составила 47% (годом ранее было 46,9%).

Действующих ИП с женщинами-руководителями - 438,5 тыс. ед. или 78,2% от всех зарегистрированных ИП под женским руководством. От общего числа действующих ИП по Казахстану доля женщин в бизнесе - 46,5%.

Самая высокая концентрация женщин-руководителей от всех действующих ИП - в сфере образования (73,5% - это 5,1 тыс.). Следом идет госуправление и оборона и обязательное социальное обеспечение - 69,2% (впрочем, это всего 9 ИП) и замыкает ТОП-3 сфера операций с недвижимым имуществом - 64,5% (44,9 тыс. предприятий).

Самый низкий показатель вовлечения женщин в руководство среди действующих ИП - в сфере транспорта и складирования, всего 14,8% (9 тыс.) от всех действующих ИП в стране.

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