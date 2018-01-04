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Даниал Ахметов: «СМИ должны контролировать процедуру проведения госзакупок»

04.01.2018 21:42   1478   0

В ВКО под председательством главы региона Даниала Ахметова состоялось совещание, по вопросу освещения проведения госзакупок. Аким области поручил соблюдать максимальную прозрачность в этом деле и предложил представителям СМИ лично присутствовать и контролировать процедуру проведения данных конкурсов.

Как отмечается в пресс-релизе акима области, управлением энергетики и ЖКХ бывла проведена процедура госзакупок по восьми объектам ЖКХ, в частности по реконструкции водопроводных сетей и сооружений, из которых по пяти объектам победители определены. По трем - Департамент внутреннего государственного аудита выявила нарушения, и конкурс был переобъявлен.

Управлением по государственным закупкам и коммунальной собственности ВКО проведены процедуры госзакупок по семи объектам. Из семи конкурсов победители определены по двум. По пяти объектам закупок департаментом внутреннего государственного аудита инициировано проведение повторных процедур. Они были отменены по жалобам потенциальных поставщиков.

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Даниал Ахметов поручил соблюдать максимальную прозрачность в этом деле.

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«Уважаемые журналисты, мы специально пригласили вас, чтобы обсудить процедуры проведения государственных закупок. Ваша задача – присутствовать и контролировать процедуру принятия решения и обобщения результатов. То есть руководители обязаны провести заседание комиссии, при вас вскрыть необходимые документы. Рассказать кто и как? На основании чего он принимает те или иные решения. Тем самым процедуры проведения госзакупок будут максимально прозрачны. И тогда, я надеюсь, что по тем конкурсам, которые отменены ни у кого не возникнет вопросов», - отметил Даниал Ахметов.

Напомним, что у областного акимата имеется опыт по освещению деятельности проведения государственных закупок на примере управления здравоохранения. Журналисты уже наблюдают за осуществлением закупа медицинского оборудования для лечебно-профилактических организаций ВКО.

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