Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС

Сенатор Дарига Назарбаева обсудила с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко актуальные вопросы евразийской интеграции. Дарига Назарбаева указала на недостаточное освещение интеграционных процессов и предложила создать телевидение ЕАЭС, сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Дарига Назарбаева рассказала об итогах совместного заседания Комитета СФ по международным делам и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента. По мнению сенатора, наряду с работой Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана такой механизм межпарламентского взаимодействия является крайне эффективным для решения конкретных проблем, оперативного снятия препон, которые возникают на пути евразийской интеграции.

Кроме того, Дарига Назарбаева указала на недостаточное освещение интеграционных процессов. Сенатор предложила создать телевидение ЕАЭС.

В МИР РК намерены систематизировать меры господдержки

Валентина Матвиенко предложила членам верхних палат парламентов двух стран активно включиться в проведение Форумов межрегионального сотрудничества, ежегодно проводимых под председательством президентов России и Казахстана.

Глава Совета Федерации поздравила Казахстан с успешным председательством в Совете Безопасности ООН и пригласила Даригу Назарбаеву принять участие в Евразийском женском форуме в сентябре 2018 года.

Вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия и гармонизации национальных законодательств председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената обсудила с председателем госдумы Вячеславом Володиным.

В ходе рабочей поездки в Москву также состоялись встречи с Председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном, членами коллегии (министрами) Евразийской Экономической комиссии Тимуром Жаксылыковым и Маратом Кусаиновым.