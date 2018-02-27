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Дарига Назарбаева предложила создать телевидение ЕАЭС

27.02.2018 20:47   2133   0

Сенатор Дарига Назарбаева обсудила с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко актуальные вопросы евразийской интеграции. Дарига Назарбаева указала на недостаточное освещение интеграционных процессов и предложила создать телевидение ЕАЭС, сообщает пресс-служба Сената Парламента РК.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.  

Дарига Назарбаева рассказала об итогах  совместного заседания Комитета СФ по международным делам и Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента. По мнению сенатора, наряду с работой Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Казахстана такой механизм межпарламентского взаимодействия является крайне эффективным для решения конкретных проблем, оперативного снятия препон, которые возникают на пути евразийской интеграции.

В МИР РК намерены систематизировать меры господдержки...
Об этом сегодня, 27 февраля, в ходе заседания правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. В настоящее время, по его сло...

Кроме того, Дарига Назарбаева указала на недостаточное освещение интеграционных процессов. Сенатор предложила создать телевидение ЕАЭС. 

В МИР РК намерены систематизировать меры господдержки

Валентина Матвиенко предложила членам верхних палат парламентов двух стран активно включиться в проведение Форумов межрегионального сотрудничества, ежегодно проводимых под председательством президентов России и Казахстана.

Глава Совета Федерации поздравила Казахстан с успешным председательством в Совете Безопасности ООН и пригласила Даригу Назарбаеву принять участие в Евразийском женском форуме в сентябре 2018 года.

Вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия и гармонизации национальных законодательств председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената обсудила с председателем госдумы Вячеславом  Володиным.

В ходе рабочей поездки в Москву также состоялись встречи с  Председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном, членами коллегии (министрами) Евразийской Экономической комиссии Тимуром Жаксылыковым и Маратом Кусаиновым.  

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«Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода»
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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