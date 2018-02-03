Даурен Абаев провел ряд встреч с коллегами в рамках форума в Алматы

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев провел ряд двусторонних встреч в Алматы в рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

На встрече с министром связи и информатизации Республики Беларусь Сергеем Попковым стороны обсудили дальнейшее взаимодействие отраслевых ведомств по реализации основных направлений цифровизации двух стран. Помимо этого, министры затронули вопросы обмена опытом в вопросах развития электронных услуг, почтовой связи, а также парков инновационных технологий.

Во время переговоров с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шерзодом Шерматовым Даурен Абаев отметил высокий потенциал усиления роли двух стран в области цифровизации экономики на пространстве Центральной Азии.

По словам Даурена Абаева, укрепление контактов между инновационными центрами, организациями в области ИКТ, вузами внесет вклад повышению привлекательности для транснациональных компаний и инвесторов.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде» (Казахстан) и единым интегратором по созданию и поддержке государственных информационных систем «UZINFOCOM» (Узбекистан).

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Кроме того, Даурен Абаев встретился с заместителем генерального секретаря Международного союза электросвязи Малколмом Джонсоном. Стороны обсудили возможности сотрудничества в части развития научного потенциала отечественных вузов, взаимодействия в вопросах экспертизы и исследований. Малколм Джонсон выразил поддержку казахстанских инициатив и активизации участия казахстанских ИТ-вузов в исследованиях МСЭ. Даурен Абаев поблагодарил коллегу и всю команду МСЭ за поддержку в процессе реализации проекта широкополосного доступа к Интернету для сельских населенных пунктов.

В завершение состоялись переговоры с заместителем министра связи и высоких технологий Азербайджанской республики Эльмир Велизаде, в ходе которых были достигнуты договоренности о сотрудничестве в ИКТ-сфере.

Отметим, в рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» обсуждаются актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в ЕАЭС.

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