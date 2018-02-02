Декларирование доходов населения повлияет на закон о банкротстве

Результаты принятия закона о банкротстве будут известны только через 3-5 лет. Генеральный директор SAS Казахстан Андрей Суставов ответил на несколько вопросов о том, как правительственные инициативы, влияют на банковский бизнес.

Одной из задач, поставленных президентом РК в ежегодном послании народу Казахстана, была «перезагрузка» финансового сектора. Среди основных элементов: очистка банковского портфеля от «плохих» кредитов и принятие закона о банкротстве физических лиц. В SAS прокомментировали вопросы, связанные с меняющейся политикой государства на финрынке.

- Как, на Ваш взгляд, отразится принятие закона о банкротстве на текущий уровень проблемных кредитов в Казахстане?

- Нурсултан Назарбаев подчеркивает, что одна из целей принятия закона – снижение уровня проблемных кредитов, при этом отмечая, что государство должно и дальше гарантировать интересы граждан. Это предполагает поиск решения, которое учитывало бы интересы как банков, так и вкладчиков. Стоит отметить, что ситуация, когда такие вопросы четко регламентированы, и при этом предполагается компромисс между досудебным и судебным урегулированием задолженности – стандартная мировая практика. Поэтому предполагается, что закон позволит уменьшить количество проблемных кредитов, а также поможет людям, попавшим в сложную ситуацию. Но о результатах говорить пока рано – во-первых, закон находится только на стадии проекта, а во-вторых, на ситуацию, несомненно, повлияет переход на обязательное декларирование доходов и имущества граждан РК, запланированный на 2020 год. Так что делать какие-то выводы можно будет как минимум через 3-5 лет.

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- Спасибо. Сейчас, банки презентуют все больше проектов по краткосрочному потребительскому кредитованию и кредитованию МСБ, не приведет ли это к тому, что банки повторят историю предыдущих лет, таким образом наращивая дополнительные риски?

- Сейчас в Казахстане государство активно поддерживает малый и средний бизнес – в первую очередь в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020», главная цель которой – «обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики». Поэтому рост кредитования МСБ я бы расценивал как позитивный эффект этой поддержки. Конечно, банки предпочли бы кредитовать крупные предприятия, но этот сектор традиционно отличается значительно меньшей динамикой, чем МСБ, что влияет и на процентное соотношение выданных кредитов. Кстати говоря, растет кредитование не только МСБ, но и потребителей – это говорит о том, что население сменило выжидательную политику на активное потребление. Это один из сигналов того, что экономика РК находится на пути к оздоровлению, и я бы не стал напрямую говорить о серьезном росте дополнительных рисков в связи с ростом кредитования, тем более, что речь идет о краткосрочных кредитах, которые более предпочтительны для банков как раз по причине меньших рисков. Поэтому, если экономическая ситуация будет благоприятной, а политика государства по этому вопросу будет и далее воплощаться в жизнь, я бы не назвал такой сценарий основным – хотя, безусловно, полностью исключать его нельзя.

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- Все-таки какие механизмы позволят обеспечить наибольшую безопасность от недобросовестных заемщиков, в то же время не слишком ужесточая скоринг?

- Защита от мошенничества важна не только потому, что банк должен предотвратить денежные потери, но и потому, что ему нужно заботиться о репутации. Основные проблемы, которые возникают при внедрении систем для защиты от кредитного мошенничества, упираются в низкую точность скоринговых моделей. Система либо всех подряд считает мошенниками, и банк отказывает даже надежным заемщикам, либо же она не видит тревожных признаков и пропускает заведомо мошеннические заявки. Помимо информации о кредитной истории заемщика и черных списков, важно использовать инструменты аналитики данных.

- А как Вы рассматриваете переход банков в новые модели кредитования (к примеру, по принципу онлайн-кредитования)? Стоит ли ожидать, что банки начнут занимать этот сегмент, и какие риски в таком случае необходимо учитывать?

- Я считаю, что это позитивная тенденция, и такие модели уже появляются на казахстанском рынке. Не так давно Ассоциация финансистов Казахстана заявила, что не выступает против онлайн-кредитования – напротив, она инициировала обсуждение вопросов, связанных с развитием рынка онлайн-кредитования и проработкой правил его регулирования. Уже сейчас в сотрудничестве с соответствующими госорганами ведется разработка стратегического плана, который ускорит перевод ряда финансовых услуг в онлайн-формат. Так что банки, несомненно, будут занимать этот сегмент. Что касается рисков, то они, по сути, остаются теми же самыми, что и для стандартных кредитных продуктов.

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