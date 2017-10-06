Делегация компании «Kарачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) посетила г. Алматы в рамках инициативы по развитию межрегионального сотрудничества. Во время визита совместно с акиматом Западно-Казахстанской Области (ЗКО) и ТОО «PSA», делегация КПО приняла участие в V международном форуме “ALMATY INVEST 2017”.

За рамками форума состоялась расширенная встреча с участием акима г. Алматы Бауржана Байбека и акима ЗКО Алтая Кульгинова, а также генерального директора КПО Ренато Мароли. В ходе встречи стороны также обсудили потенциальное участие алматинских компаний в деятельности КПО.

«Мы стараемся понять, насколько имеющиеся на данный момент производственные возможности алматинских компаний и товаропроизводителей можно было бы сопоставить с долгосрочными стратегическими планами КПО для повышения местного содержания в товарах, работах и услугах, поставляемых на Карачаганакский проект», - сказал Ренато Мароли. Он отметил, что Алматы является восьмым по счету регионом Республики, который посещает КПО за прошедшие два года в рамках инициативы по развитию межрегионального сотрудничества.

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«Могу заметить, что КПО является крупным инвестором в Алматы – в 2016 году порядка 325 млн долларов США было выплачено алматинским компаниям», - добавил Ренато Мароли.

В рамках форума Компанией КПО был подписан контракт с алматинской компанией ТОО «Schneider Electric» на производство в РК модульной электроподстанции. Ранее такие подстанции изготавливались за рубежом и это первый опыт по их производству в Казахстане.

Другой долгосрочный контракт был подписан с ТОО «KazSpo-N» на производство огнеупорной казахстанской спецодежды для нужд КПО. Ранее спецодежды закупалась за пределами РК. И, наконец, был подписан контракт с ТОО «Bureau Veritas» на сертификацию по международным стандартам ASME и API машиностроительных заводов Западно-Казахстанской области.

«Суммарная стоимость контрактов, врученных сегодня алматинским компаниям и товаропроизводителям, составляет 5 млрд тенге", - констатировал Ренато Мароли.

Ренато Мароли поблагодарил от имени делегации акима Алматы Бауржана Байбека за радушный прием и пожелал местным предприятиям дальнейших успехов в своих деловых проектах.

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После окончания форума Компания КПО посетила Алматинский вентиляторный завод, производителя металлоконструкций ТОО «PSI Group» и производственные объекты ТОО «KazSpo-N».

КПО – одна из первых компаний в Республике Казахстан, успешно внедрившая программу развития местного содержания. На сегодня в базе данных КПО зарегистрировано более 4 100 казахстанских предприятий. C момента подписания ОСРП в 1997 г. доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на сегодняшний день составляет порядка 6,3 миллиардов долларов США.

По данным за первое полугодие 2017 г. доля местного содержания при закупке товаров, работ и услуг на Карачаганаке превысила 51%.