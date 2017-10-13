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Департамент животноводства РК: Ожидать снижения цен на мясо не приходится

13.10.2017 17:00   717   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

По данным министерства сельского хозяйства, на 1 октября текущего года в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех категориях хозяйств наблюдается рост поголовья. Так, поголовье лошадей выросло на 7,7% и составило 2 445,3 тысяч голов, крупного рогатого скота на 4% и 7 104,4 тысяч голов, верблюдов на 7,8% и 195,3 тысяч голов, овец на 0,7% и 18,3 млн голов, птицы на 7,9% и 41,9 млн голов, свиней на 2% и 955,5 тысяч голов.

Производство мяса в убойном весе составило 688,3 тысяч тонн, что на 5,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производство коровьего молока увеличилось на 2,8% и составило 4409,4 тысяч тонн, производство куриных яиц увеличилось на 4,8% и составило 3 774,8 млн штук.

Однако ожидать снижения стоимости мяса в свете роста его производства не приходится.

"Товаропроизводители производят говядину и их реализационная цена составляет 1 200-1 350 тенге за кг. Но в то же время в супермаркетах и торговых точках цены достигают более 2 тысяч тенге. Здесь свою "лепту" вносят посредники", - посетовал  руководитель департамента животноводства Ермек Абуов в ходе брифинга в МСХ.

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Что касается субсидий, то по словам и.о. директора департамента животноводства Азамата Сагинбаева, на текущий год по республике в местных бюджетах предусмотрено 58,8 млрд тенге, в том числе на племенное животноводство- 32,5 млрд тенге и на повышение продуктивности- 26,3 млрд тенге. Из них в настоящее время освоено 35, 7 млрд тенге (60%).

При этом он отметил, что на сегодня наблюдается неосвоение средств в овцеводстве и птицеводстве из-за сбоя программы "Идентификация сельскохозяйственных животных".

"В министерстве в настоящее время рассматривается вопрос внесения изменений и дополнений в Правила (субсидирования- "Къ"), то есть мы немного продлили срок ( приема заявок с 1 октября на более поздний срок - "Къ") для того, чтобы фермеры подали заявки и получили свои субсидии", - пояснил Азамат Сагинбаев.

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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