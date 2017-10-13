Департамент животноводства РК: Ожидать снижения цен на мясо не приходится

По данным министерства сельского хозяйства, на 1 октября текущего года в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех категориях хозяйств наблюдается рост поголовья. Так, поголовье лошадей выросло на 7,7% и составило 2 445,3 тысяч голов, крупного рогатого скота на 4% и 7 104,4 тысяч голов, верблюдов на 7,8% и 195,3 тысяч голов, овец на 0,7% и 18,3 млн голов, птицы на 7,9% и 41,9 млн голов, свиней на 2% и 955,5 тысяч голов.

Производство мяса в убойном весе составило 688,3 тысяч тонн, что на 5,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Производство коровьего молока увеличилось на 2,8% и составило 4409,4 тысяч тонн, производство куриных яиц увеличилось на 4,8% и составило 3 774,8 млн штук.

Однако ожидать снижения стоимости мяса в свете роста его производства не приходится.

"Товаропроизводители производят говядину и их реализационная цена составляет 1 200-1 350 тенге за кг. Но в то же время в супермаркетах и торговых точках цены достигают более 2 тысяч тенге. Здесь свою "лепту" вносят посредники", - посетовал руководитель департамента животноводства Ермек Абуов в ходе брифинга в МСХ.

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Что касается субсидий, то по словам и.о. директора департамента животноводства Азамата Сагинбаева, на текущий год по республике в местных бюджетах предусмотрено 58,8 млрд тенге, в том числе на племенное животноводство- 32,5 млрд тенге и на повышение продуктивности- 26,3 млрд тенге. Из них в настоящее время освоено 35, 7 млрд тенге (60%).

При этом он отметил, что на сегодня наблюдается неосвоение средств в овцеводстве и птицеводстве из-за сбоя программы "Идентификация сельскохозяйственных животных".

"В министерстве в настоящее время рассматривается вопрос внесения изменений и дополнений в Правила (субсидирования- "Къ"), то есть мы немного продлили срок ( приема заявок с 1 октября на более поздний срок - "Къ") для того, чтобы фермеры подали заявки и получили свои субсидии", - пояснил Азамат Сагинбаев.