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Депутат: Начинающие предприниматели не читают договоры при льготном кредитовании

28.06.2018 17:48   687   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Начинающие предприниматели, получившие микрокредиты на сумму до 3 млн тенге на срок до 5 лет в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020», не читали договоры при создании кредитных товариществ (КТ), считает депутат мажилиса парламента Кенес Абсатиров.

«Это прописано в программе. Они не читают договоры. Я обратил внимание – в Восточно-Казахстанской области правильно фермер сказал: они их принудили просто создавать (кредитное товарищество). Я сам в это время работал в регионе и хорошо помню. Просто наши предприниматели если услышат, что там деньги дают под минимальный процент, то все на свете забывают», - сказал он на совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (НПП) 28 июня.

По его мнению, начинающие предприниматели не читали пункты о том, что должны будут при создании кредитного товарищества для получения данных льготных микрокредитов отвечать затем солидарно по всем обязательствам КТ.

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«Они думают, что все это им достанется бесплатно и навсегда. Такого не будет… Надо во главу угла поставить при обучении начинающих предпринимателей, что кредит всегда будет возвратный. Просто так денег не дают. Это в первую очередь надо вбить начинающим предпринимателям, а потом уже говорить о том, что устав, бизнес-план. В первую очередь, что халявных денег нет. С этого надо начинать», - сказал депутат.

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«Все они, когда услышали, что им дадут 3 млн наличными, у них у всех глаза стали квадратные. Они вообще никого не слушали. Это беда нашего предпринимательства», - посетовал Кенес Абсатиров.

Депутат считает, что тут есть и вина местных исполнительных органов, которые «заставляли» создавать КТ.

«Точно также как сельские кооперативы заставляли в прошлом году создавать. Проблема с кооперативами будет», - сказал он.

Депутат отметил, что в настоящее время налоговые органы начали требовать деньги с учредителей ТОО, требуя дополнительной ответственности. «Хотя это товарищество с ограниченной ответственностью. Нет, они при недостатке средств, при большой кредиторской задолженности начали имущество их изымать… Я думаю, к осени этот вопрос с дополнительной (ответственностью) решится», - сказал Кенес Абдисатиров.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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