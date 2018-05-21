Депутаты: Казахстан может остаться «сырьевым придатком развитых государств»

Казахстану необходимо наращивать переработку нефти, в том числе глубокую переработку. В противном случае страна рискует остаться сырьевым придатком для развитых стран. Такое мнение высказал на правительственном часе в мажилисе депутат Глеб Щегельский.

«Сектор переработки и удовлетворение потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах являются болезненными аспектами в развитии нефтегазовой промышленности. Доля переработки от общего объема добычи в среднем составляет 18%. Такое процентное соотношение доли добываемой и перерабатываемой нефти из года в год остается неизмененной», - констатировал мажилисмен.

«Продолжение такой тенденции гарантирует нашей стране остаться «сырьевым придатком» развитых государств. Это небезопасно», - подчеркнул он.

Щегельский напомнил, что президентом страны была поставлена задача увеличить долю несырьевого экспорта в два раза к 2025 году. «В данном аспекте, министерству необходимо рассмотреть вопросы переработки нефти с позиции увеличения перерабатывающих мощностей и глубины переработки нефтепродуктов. При этом, особое внимание следует уделить поставке необходимых объемов сырья на переработку», - считает депутат.

ООН: Бизнес должен сам формировать вокруг себя устойчивую среду