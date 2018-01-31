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Депутаты недовольны работой программы продуктивной занятости и массового предпринимательства

31.01.2018 12:30   461   0 Автор: Ербол Казистаев

Депутаты сообщили о сложностях в работе программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. С соответствующим запросом «народные избранники» обратились к премьер-министру страны.

Депутаты Мажилиса Парламента РК обратились с запросом к премьер-министру РК по поводу работы программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. По их данным первый год работы проекта обозначил системные проблемы с управлением и финансированием.

«Огромный интерес и высокую степень доверия граждан вызвало второе направление программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Выезды депутатов в регионы и встречи с населением показывают высокую заинтересованность и продуктивность при защите стартап-проектов. В то же время первый год реализации проекта обозначил системные проблемы с его управлением и финансированием», - заявила депутат Мажилиса Гульнара Бижанова.

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«При установленной программой показателе по открытию бизнеса в размере 20%, по факту защитивших проекты – свыше 55%, - продолжает депутат. – В этой связи почти 5 тыс. человек остались без финансирования. То есть потенциальные рабочие места на селе и городах остались несозданными».

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По словам Гульнары Бижановой, критическая ситуация с финансированием и частичное решение вопроса за счет реинвеста займов, выданных в 2015-2016 годах по программе Дорожная карта занятости – 2020 (2,9 млрд тенге), поставила будущих бизнесменов в тупиковую ситуацию, когда нужно или взять деньги на короткий срок (3 года), или вовсе остаться без финансирования.

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Депутат рассказала об основных проблемах работы программы. «Первое – незаинтересованность финансовых институтов работать со стартап-проектами по причине высоких рисков и привычной схеме работы с живыми залогами. Партнерами проекта стали всего лишь 13 из действующих 150 микрофинансовых организаций. Второе - это ограниченность сроков финансирования бизнес-проектов и наличие иных программ обучения основам бизнеса, не имеющих KPI эффективности. Третье – дисбаланс в финансировании из-за наличия ряда ограничительных индикатив в МСХ и АО «КазАгро», которые не учитывают задач программы по созданию рабочих мест», - заявила г-жа Бижанова.

Также депутат отметила низкую доступность гарантирования займов государством и отсутствие маркетинговых исследований. «60% из выделенной суммы на микрокредитование, а именно 16,9 млрд тенге было освоено через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. При этом на данную сумму так и не распространен инструмент гарантирования».

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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