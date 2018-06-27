Депутаты обещают учесть предложения избирателей в своей работе

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в среду на последнем пленарном заседании в третьей сессии парламента подвел итоги работы мажилиса. Он отметил, что сессия была «очень насыщенной и плодотворной».

«В своей работе мы руководствовались прежде всего стратегическими приоритетами, которые были определены президентом страны», - сказал он.



Нигматулин проинформировал, что в текущей сессии было проведено 38 пленарных заседаний мажилиса, на которых депутаты обсудили 263 вопроса. За этот период на рассмотрении палаты находилось 128 законопроектов, из которых 91 одобрен и направлен в сенат. Также было проведено мажилисом 18 правительственных часов, два парламентских слушания, 13 круглых столов, 21 выездное заседание комитетов и три международных конференции.

«Третья сессия, можно сказать, стала сессией социальной модернизации, нами было одобрено много важных законопроектов, направленных на реализацию стратегического курса главы государства», - подчеркнул он.

«Я хотел бы искренне поблагодарить всех вас за напряженную и результативную работу. Сессия завершается, но впереди у нас выезды в регионы для встреч с избирателями. Мы охватим все регионы страны и предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, конечно же, должны будут нами учтены в нашей дальнейшей законотворческой работе», - заключил Нигматулин.

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