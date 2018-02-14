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Депутаты предлагают ввести лицензирование услуг в сфере промышленной безопасности

14.02.2018 12:54   877   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Мажилисмены предлагают правительству изучить возможность введения лицензирования услуг в сферах промышленной безопасности и в тех сферах, где услуги затрагивают безопасность граждан. Такое мнение высказал на пленарном заседании председатель мажилиса Нурлан Нигматулин. 

«У нас до 2012 года были исключены все нормы лицензирования деятельности, которыми предъявляются особые требования по промышленной безопасности. Мы пошли на это осознанно»,- напомнил Нурлан Нигматулин. 

Вместе с тем, заметил он, «в целом, по стране в этой области не совсем спокойно». 

«Нам нужно посмотреть с коллегами из правительства необходимость возврата лицензирования. Причем вопрос связан с промышленной безопасностью, с безопасностью наших граждан. Это касается в первую очередь объектов энергетики, вопросов нефтегазового и особенно горнодобывающего сектора. Мы с вами понимаем о чем идет речь. Никакие позиции никаких рейтингов ничего не стоят, если страдает безопасность государства, если страдает безопасность наших граждан. Вот с этим подходом мы должны подойти. Если посмотреть по сути, где у нас промышленная опасность, где нам надо промышленную безопасность обеспечивать, они исключены еще в 2012 году. Надо посмотреть», - подчеркнул он. 

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В свою очередь, министр национальной экономики Тимур Сулейменов заверил депутатов, что вопросы промышленной безопасности «отнесены к высокой степени риска».

«Здесь применяется полноценный госконтроль и надзор. То есть плановые проверки. Планово раз в год, раз в полгода выходят проверяющие органы и осуществляют проверку. Промышленная безопасность, санэпидбезопасность, взрывчатые вещества, атомные - вот 7 сфер, они находят в этой первой наиболее важной сфере. Там вся  полнота госконтроля и надзора сохраняется», - объяснил министр. 

Что касается возврата к лицензионной разрешительной системе, по мнению Сулейменова, этот вопрос «требует регулярного анализа: насколько это повлияло на развитие бизнеса, насколько это повлияло на состояние общей безопасности». 

 

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