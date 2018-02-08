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Депутаты предлагают регламентировать законодательные поправки в Казахстане

08.02.2018 13:26   632   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Депутат мажилиса парламента Казахстана Светлана Бычкова предлагает установить четкие основания для внесения поправок в законодательство страны, что, по ее мнению, должно дисциплинировать разработчиков законопроектов из госорганов.

В ходе расширенной коллегии в министерстве юстиции 8 февраля мажилисвумен отметила, что качество поступающих в парламент законопроектов из правительства продолжает оставаться низким.

«Мы не раз были свидетелями того, что в принятые Законы, на которых, что называется, «еще чернила не обсохли», вносилась масса правок. От этой законодательной болезни мы не избавились до сих пор», - заявила Бычкова.

Она признала, что в силу «многозначительности и масштабности» проводимых в Казахстане реформ законодательство по объективным причинам «практически непрерывно» подвергается дополнениям и корректированию.

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«Этого не избежать, но само по себе увеличение числа законов без эффективности и стабильности законодательства не свидетельствует о повышении правовой урегулированости общественных отношений и укреплению законности», - заметила мажилисвумен.

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В общем контексте нестабильности законодательства у нее особую озабоченность вызывает рост так называемых поправочных законов и поправок: депутат заметила, что появление большинства из них связано с тем, что изначально сам основной закон, к которому они затем прилагаются, был принят наскоро, без должной проработки.

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«Для исключения произвола в законотворческой деятельности следует разработать четкие методологические основы внесения тех или иных поправок в действующее законодательство, которые базировались бы на общих основополагающих принципах законотворческой деятельности, - убеждена Бычкова. - Мы с минюстом с этой ситуацией столкнулись во время работы над Кодексом «Об административных правонарушениях» во время работы над последним законопроектом. Но проблема более широкая и касается не только КоАП, но и законодательства в целом», - отметила она.

Помимо этого, депутат остановилась на стадии представления концепции законопроектов, которую госорганы-разработчики законопроектов проводят в мажилисе.

«Мало того, что концепции законопроектов не всегда доработаны, депутаты зачастую не обладают информацией о них, - утверждает представительница мажилиса. - До принятия законопроекта в первом чтении, его концепция нам фрагментарно, как правило, излагается, и когда руководители министерства ведомства докладывают нам концепцию, депутаты работают в состоянии неопределенности. Поэтому, когда они вносят правку, то, сомневаясь в том, относится это к концепции или нет, мы направляем правки на заключение правительства. И, действительно, потом месяцами ждем эти заключения. Конечно, это усложняет и много удлиняет работу над законопроектом», - уточнила она.

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Кроме того, добавила Бычкова, в стремлении облегчить и ускорить сложную процедуру согласования визирования во время внесения в правительство законопроекта, заинтересованные государственные органы зачастую не включают в него наиболее спорные предложения.

«При этом они заведомо рассчитывают на реализацию интересов ведомства, где все чаще имеет место противостояние, в том числе по позициям, официально согласованным до вхождения законопроекта в парламент. Это в два-три раза удлиняет время прохождения законопроекта», - отметила она.

В свою очередь, министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев в ходе коллегии сообщил, что в настоящее время в рамках гуманизации правоохранительной деятельности будет продолжена работа по модернизации административного законодательства.

«Совместно с госорганами и национальной палатой предпринимателей «Атамекен» нами ведется работа по сокращению круга общественных отношений, регулируемых кодексом об административных правонарушениях, - сказал Бекетаев. - Проводится ревизия подзаконных нормативных правовых актов, на которые имеется ссылка в составах адмправонарушений с целью оптимизации установленных в них требований», - добавил он.

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Позже, на пресс-конференции, по итогам заседания коллегии, глава минюста прокомментировал вопрос о поправках в законопроект «По вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан», согласно которым президент Казахстана Нурсултан Назарбаев становится пожизненным председателем Совета Безопасности республики.

«Я считаю, что это плановая работа: у нас была проведена конституционная реформа. В рамках конституционной реформы было определено, что Елбасы будет возглавлять всегда Совет Безопасности. Это еще раз подчеркивает тот факт, что Елбасы обладает особым статусом, особым доверием населения. В нынешний период времени, когда угроза терроризма, экстремизма особенно актуальна, именно для народа, для населения, для страны очень важен фактор стабильности, - сказал министр, чье ведомство и разрабатывало данный законопроект. - Речь идет о том, чтобы усилить механизмы, которые обеспечивают стабильность в нашей стране. Вы знаете, что наша страна, благодаря высокому авторитету Елбасы, обеспечивает стабильность также и в регионе», - заключил он.

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