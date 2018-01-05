Депутаты предлагают возить школьников на казахстанских автобусах

Такое предложение они озвучили, побывав на производственных площадках ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «АгромашХолдинг», сообщают пресс-службы отечественных компаний.
В рамках рабочей поездки в Костанай депутаты мажилиса посетили мощности заводов ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «АгромашХолдинг».
Их ознакомили с производством автомобилей методом полного цикла, включая сварку, окраску и сборку, с процессом создания коммерческой техники, а также показали модельный рядвыпускаемых машин.
Отметим, в настоящее время на автозаводе «СарыаркаАвтоПром» налажено производство автотранспорта 8 мировых брендов. Среди них: Peugeot, SsangYong, Iveco, JAC, Hyundai, ANKAI, СhevroletNiva и RavonNexia R3.
Наибольший интерес у депутатов вызвали школьные автобусы, выпуск которых освоили на предприятии в прошлом году.
«Решать вопрос транспортировки школьников нужно с помощью отечественных автобусов. Если в одной Костанайской области каждый район и город приобретет для школ такой автобус, то вопрос транспортировки детей будет решен. У нас ведь много школ, куда детей возят из соседних поселков, такие автобусы бы были очень кстати», - отметила депутат Ирина Аронова.
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В свою очередь, присутствующий в составе делегации депутатов Альберт Рау, добавил, что автобусы доступны муниципалитетам по лизинговой программе через БРК-Лизинг.
В ходе посещения заводов, депутатам также продемонстрировалиэлектромобили, которые совсем скоро запустят в серийное производство. Специалисты ТОО «СарыаркаАвтоПром» рассказали о преимуществах машин на электротяге, их экологичностии эргономичности, дали прогноз о доступности ценообразования на данный вид транспорта в ближайшей перспективе.
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Во время встречи группа депутатов также посетила мощности АО «АгромашХолдинг», ознакомилась с процессом производства зерноуборочной, навесной, прицепной и другой сельскохозяйственной техники.
Напомним, с 2018 год АО «АгромашХолдинг» является единственным обладателем на выпуск с/х транспорта белорусского производителя ОАО «Гомсельмаш в Казахстане. В рамках подписанного месяцем ранее контракта, объем производства зерноуборочных комбайнов на костанайской площадке составит 500 единиц.
Стоит отметить, на сегодняшний день 50% казахстанского рынка зерноуборочных комбайнов принадлежит АО «АгромашХолдинг». Предприятие имеет собственную филиальную сеть в 8 зерносеющих регионах, которая занимаетсяпродажей и сервисным обслуживанием техники.
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После посещения площадок по выпуску сельскохозяйственной техники, Альберт Рау отметил положительную тенденцию развития, как производства автомобилей, так и с/х техники.
«Нас радует, что по автомобилям мы объем производства в 2017 году увеличили в три раза, уже тенденция явная. И второе, конечно,совершенно справедливый вопрос люди ставят по поддержке аграриев, что бы они могли покупать технику. Также как в России у нас необходимо ввести программу утилизации сельхозтехники. Год назад в Казахстане ввели программу утильсбора старых легковых авто. Это стимулировало продажи новых отечественных машин, тоже должно быть и с с/х техникой. Таким образом, мы не только поддержим отрасль, но и обновим парк», - Альберт Рау.
Справочно:
На производственной площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром», входящей в состав AllurGroup за 12 месяцев 2017 года произведено 5 912 единиц техники. Данный показатель превышает аналогичный период 2016 года в 3 раза.