Депутаты упрекнули правительство за «подгонку» бюджетных параметров

Депутаты мажилиса возмутились совпадением цифр по перевыполнению планов по доходам республиканского бюджета и суммами авансовых налоговых платежей. И потребовали от правительства прекратить практику «подгонки» цифр.

«Согласно отчетам, доходная часть (республиканского) бюджета в 2017 году перевыполнена и составила 100,9% с превышением на 82,8 млрд тенге, - отметила в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Татьяна Яковлева. - Но перевыполнение достигнуто за счет поступивших в конце 2017 года налогов. Доходная часть увеличилась не за счет изменения налогового администрирования, как нам обещали много лет подряд, а за счет перевыполнения планов по авансированию, по штрафам, пеням, взысканиям. Когда же доходная часть бюджета будет реально пополняться за счет расширения налоговой базы, стимулирования налогоплательщиков?»

Министр финансов Бахыт Султанов объяснил, что «авансирование или переплаты в бюджет за счет налогоплательщиков» происходят потому, что «например, в горнорудном секторе налогоплательщики стараются «больше уплачивать по НДПИ, чтобы потом получить вычеты по корпоративному подоходному налогу».

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«Налогоплательщики сами исчисляют свои суммы каждый год. В 2016 году переплата была больше, чем в 2017, и это сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы качество прогнозирования и планирования было. (...) И присутствует некий элемент репрессивности в налоговом законодательстве – если он ошибся, не доплатил – потом пойдут штрафы. Поэтому мы это в налоговом кодексе обсуждали, уменьшали, и в целом принятый налоговый кодекс направлен на превентивность и на добровольное исполнение своих налоговых обязательств налогоплательщиками, впоследствии это приведет к снижению пени и штрафов», - объяснил министр.

Он напомнил, что в рамках нового налогового кодекса также формируются «три налоговые зоны – зеленая, желтая, красная». «Те, кто в зеленой зоне и добровольно исчисляют (налоговые выплаты) - к ним никаких мер, проверок – вообще налоговые службы не будут подходить», - пояснил Султанов.

«Вот не хочется комментировать, но вы просто вынуждаете, Бахыт Турлыханович, - заметил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин. - Вас послушать, так к вам толпами идут налогоплательщики и забросали вас предложениями с авансированием, с предоплатой. Как в том анекдоте - «в счет будущего урожая» возьмите с нас налоги. Вам нужно прекращать эту практику. Вы сейчас заговорили о горнорудной промышленности: во время отчета счетного комитета ассоциация горнорудной промышленности подняла вопрос, что Вы балуетесь, что Вы обескровили сегодня эту отрасль таким авансированием».

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«Понятно большое желание красиво выглядеть в отчетах, к этому надо стремиться, но это надо делать за счет конечного результата, а не за счет манипулирования цифрами. Вот по примеру доходной части бюджета по данным Счетного комитета, перевыполнена на 82 млрд, вроде бы все хорошо, все в порядке и достигли 100%. Но давайте посмотрим, как достигнут это показатель. Перевыполнение достигнуто за счет поступивших во второй половине декабря (платежей) в счет будущего периода. И сумма догадайтесь какая? Аккурат 82 миллиарда. То есть, чтобы достичь желаемой этой цифры 100%. То есть, вы забираете у предприятий их оборотные средства, изымаете налоги с несуществующих объемов, несуществующих продаж. Вы тем самым обескровили предприятие, но добились 100% показателя по формированию доходной части бюджета», - возмутился Нигматулин.