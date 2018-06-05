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Депутаты упрекнули правительство за «подгонку» бюджетных параметров

05.06.2018 16:15   491   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса возмутились совпадением цифр по перевыполнению планов по доходам республиканского бюджета и суммами авансовых налоговых платежей. И потребовали от правительства прекратить практику «подгонки» цифр.

«Согласно отчетам, доходная часть (республиканского) бюджета в 2017 году перевыполнена и составила 100,9% с превышением на 82,8 млрд тенге, - отметила в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Татьяна Яковлева. - Но перевыполнение достигнуто за счет поступивших в конце 2017 года налогов. Доходная часть увеличилась не за счет изменения налогового администрирования, как нам обещали много лет подряд, а за счет перевыполнения планов по авансированию, по штрафам, пеням, взысканиям. Когда же доходная часть бюджета будет реально пополняться за счет расширения налоговой базы, стимулирования налогоплательщиков?»

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Министр финансов Бахыт Султанов объяснил, что «авансирование или переплаты в бюджет за счет налогоплательщиков» происходят потому, что «например, в горнорудном секторе налогоплательщики стараются «больше уплачивать по НДПИ, чтобы потом получить вычеты по корпоративному подоходному налогу».

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«Налогоплательщики сами исчисляют свои суммы каждый год. В 2016 году переплата была больше, чем в 2017, и это сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы качество прогнозирования и планирования было. (...) И присутствует некий элемент репрессивности в налоговом законодательстве – если он ошибся, не доплатил – потом пойдут штрафы. Поэтому мы это в налоговом кодексе обсуждали, уменьшали, и в целом принятый налоговый кодекс направлен на превентивность и на добровольное исполнение своих налоговых обязательств налогоплательщиками, впоследствии это приведет к снижению пени и штрафов», - объяснил министр.

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Он напомнил, что в рамках нового налогового кодекса также формируются «три налоговые зоны – зеленая, желтая, красная». «Те, кто в зеленой зоне и добровольно исчисляют (налоговые выплаты) - к ним никаких мер, проверок – вообще налоговые службы не будут подходить», - пояснил Султанов.

«Вот не хочется комментировать, но вы просто вынуждаете, Бахыт Турлыханович, - заметил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин. - Вас послушать, так к вам толпами идут налогоплательщики и забросали вас предложениями с авансированием, с предоплатой. Как в том анекдоте - «в счет будущего урожая» возьмите с нас налоги. Вам нужно прекращать эту практику. Вы сейчас заговорили о горнорудной промышленности: во время отчета счетного комитета ассоциация горнорудной промышленности подняла вопрос, что Вы балуетесь, что Вы обескровили сегодня эту отрасль таким авансированием».

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«Понятно большое желание красиво выглядеть в отчетах, к этому надо стремиться, но это надо делать за счет конечного результата, а не за счет манипулирования цифрами. Вот по примеру доходной части бюджета по данным Счетного комитета, перевыполнена на 82 млрд, вроде бы все хорошо, все в порядке и достигли 100%. Но давайте посмотрим, как достигнут это показатель. Перевыполнение достигнуто за счет поступивших во второй половине декабря (платежей) в счет будущего периода. И сумма догадайтесь какая? Аккурат 82 миллиарда. То есть, чтобы достичь желаемой этой цифры 100%. То есть, вы забираете у предприятий их оборотные средства, изымаете налоги с несуществующих объемов, несуществующих продаж. Вы тем самым обескровили предприятие, но добились 100% показателя по формированию доходной части бюджета», - возмутился Нигматулин.

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