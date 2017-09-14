ДГД Астаны выявил несуществующие филиалы и "мёртвые души" в МСХ

Служба экономических расследований ДГД Астаны подвела итоги деятельности по возмещению ущерба государству. Благодаря работе экспертов в казну возвратили 14,5 млрд тенге, что стало рекордом по всем регионам Казахстана, передает informburo.kz.

«В профилактических целях в различные госорганы и организации за год было направлено 101 представление об устранении причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений. Как итог: 12 должностных лиц из госорганов и организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре человека уволены», - сообщили в Службе экономических расследований.

В качестве примера подобной практики замруководителя департамента Данияр Алиев привёл расследование дела о несуществующих филиалах и работниках МСХ.

«Фонд карантина растений главного управления Минсельхоза. Были факты начисления заработных плат мёртвым душам. Больше 10 сотрудников получали несколько лет зарплаты, фактически там не работая, и не знали о существовании такой организации», - привел пример эксперт.

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Вскоре, по его словам, дело было направлено в суд.

«Там даже были факты, что некоторые филиалы по республике фактически существовали только на бумаге, а деньги списывались и их получали должностные лица», – рассказал он.

Напомним, в прошлом году ДГД Астаны окончил дела в отношении лиц в спецЦОНе столицы по факту выдачи номеров повышенного спроса при помощи фиктивных квитанций. Сумма ущерба составила более 40 млн тенге. По представлению ДГД ряд сотрудников ЦОНа был освобождён от занимаемых должностей.