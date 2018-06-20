Директор ЕБРР: «Отношение к женскому предпринимательству в Казахстане меняется»

В Казахстане существует около 100 профессий, в которых женщины не могут работать законодательно. По итогам III Евразийского женского бизнес-форума директор Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану Агрис Прейманис рассказал об особенностях женского предпринимательства в стране.

- На Ваш взгляд, наблюдается ли рост интереса со стороны женщин к предпринимательству, и это характерно для каких-то определенных рынков, либо эта общая тенденция по всему миру?

- Вопрос женского предпринимательства воспринимается очень серьезно во всем мире. То, что мы видим в Казахстане, это из года в год действительно все большее участие женщин в бизнесе. Кроме этого, улучшается качество женского предпринимательства, женщины уже не только умеют, но и готовы брать на себя риски выходить на новые рынки и это отрадно.

- В чем основное отличие женского предпринимательства?

- Если мы смотрим по фактам, то видно, что все-таки в предпринимательстве, как в Казахстане, так и в большинстве других стран доминируют мужчины. В разных странах к этому исторически привели определенные факторы. Мне кажется, самое важное в Казахстане не настолько задаваться прошлым, как смотреть на те начинания, которые мы видим сейчас. Действительно, есть много интереса к предпринимательству среди молодежи, среди женщин и молодых девушек. Да, это не простой путь и большинство предпринимателей сначала проходит через проблемный путь, иногда компанию приходиться закрывать, но то, что мы видим желание и все большие навыки, это действительно радует.



- Изменилось ли отношение к женскому предпринимательству в Казахстане?

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- Конечно, мы видим, что восприятие и отношение к женскому предпринимательству в Казахстане меняется. И тут, наверное, самый важный фактор который влияет - это примеры успешных женщин-предпринимателей. И, может быть, не только предпринимателей, но и вообще успешных женщин в бизнесе, в сфере госуправления. Чем больше мы видим женщин на руководящих ролях в больших компаниях в частных крупных госкомпаниях, в правительстве и в общем в госаппарате, тем больше это даст силы молодым девушкам решить в каком направлении идти. Также, конечно, в некоторых секторах остались легальные барьеры, осталось больше 100 профессий, в которых по закону женщинам не разрешается работать. Может быть, исторически они имели место, но технологии настолько поменялись, что уже сейчас, наверное, нет рациональной базы, почему должны такие запреты иметь место. Очень часто в секторе недропользования шахты находятся в отдаленных регионах Казахстана. Тем не менее, очень важно, чтобы был выбор, если девушка хочет работать с цифровизацией, с новыми технологиями или работать в шахте, должны быть возможности. Но если она хочет присматривать за семьей, быть дома - это прекрасный выбор и также должны быть все возможности это делать.

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- Отличаются ли формы деятельности по регионам?

- Как мы хорошо понимаем некоторые регионы и города, они экономически более развиты чем другие. И конечно, тот уровень навыков, который мы видим, скажем, в Алматы, который является историческим центром предпринимательства, он отличается от того, что мы видим в других регионах.

- В каких областях чаще всего работают женщины?

- Если смотреть на предпринимательство, то, наверное, сложно выделить конкретный сектор. Да есть такие сектора, например, как дизайнерский сектор, где доминируют женщины. Но если посмотреть на все сектора, то все-таки мы видим все больше и большее участие женщин. Это может быть не вопрос конкретно женских навыков, но просто вопрос секторов, которые развиваются. Я не вижу большой разницы в навыках женщин, если идет речь о выборе сектора. Если женщина захочет, если у нее есть общий навык предпринимательства, если она развивается, то возможности есть во всех секторах. Это очень важно, что не надо смотреть на женщин предпринимателей, через стигму, через какие-то узко определённые навыки.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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