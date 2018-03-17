Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

До конца 2018 года в РК могут упростить процедуру перепланировки помещений

17.03.2018 16:50   397   0

В Казахстане до конца 2018 года могут упростить процедуру перепланировки помещений, не связанную с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, сообщила директор департамента строительства НПП РК «Атамекен» Аспена Досмаганбетова, передает krisha.kz.

«Для проведения перепланировки, не связанной с изменением несущих и ограждающих конструкций, уже не будет необходимости собирать нотариально заверенные подписи соседей, проводить техническое обследование объекта и получать разрешение местного исполнительного органа. Получение этих документов упразднят. При этом упрощённый порядок перепланировки будет распространяться на собственников как жилых, так и нежилых помещений, независимо от того, являются ли они субъектами предпринимательства или нет», — пояснила глава департамента.

Стоимость магистрального газопровода «Сарыарка» составит 370 млрд тенге...
Для газификации центрального и северного регионов Казахстана будет реализован проект по строительству магистрального газопровода «Сарыарка&raquo...

По её словам, владелец квартиры или коммерческого помещения должен обратиться в проектную организацию для изготовления эскизного проекта. По нему будут проводиться все строительно-монтажные работы (СМР). Затем владельцу необходимо самостоятельно принять объект в эксплуатацию и согласовать акт приёмки с проектной организацией на предмет соответствия проведённых работ проекту, после чего изготовить новый технический паспорт на объект и зарегистрировать акт приёмки в ЦОНе.

В Казахстане повысили минимальные цены на крепкий алкоголь

Как отметила директор департамента строительства НПП, упрощение процедуры не отразится на качестве работ:

Материалы по теме

В Казахстане повысили минимальные цены на крепкий алкоголь

Стоимость магистрального газопровода «Сарыарка» составит 370 млрд тенге

100 новых «теплых» остановок планирует установить в столице СПК «Астана»

В Казахстане могут создать организацию по управлению стабфондами

Зерновой союз Казахстана: Стране необходим национальный логистический оператор

«Действующие требования о согласовании этого вида перепланировки с собственниками соседних помещений являются излишним административным барьером, поскольку работы осуществляются внутри самого помещения, не затрагивают несущих и ограждающих конструкций, а значит, не должны повлечь за собой ухудшения конструкций зданий и угрозы жизни и имуществу собственников.

Что касается качества СМР при перепланировке и отсутствия авторского и технического надзора, то в данном случае в роли первого выступает разработчик проекта, который проверяет соответствие проведённых строительно-монтажных работ проекту. В свою очередь, он разрабатывается проектной организацией, имеющей лицензию, в соответствии с требованиями строительных норм».

При этом в случае нарушения вышеуказанных требований действующим законодательством предусмотрена ответственность и заказчика, и проектировщика как административная, так и уголовная.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Нурсултан Назарбаев представил программу «7-20-25», которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких слоев населения. Как Вы считаете, как эта программа отразится на экономике РК?
  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит

  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость
    23

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость
    59

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана
    24

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
    50

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит
    54

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться
Гэвин Уильямсон
министр обороны Великобритании
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное