До конца года Минздрав РК планирует собрать в рамках ОСМС не менее 25 млрд тенге

21 сентября в Алматы, в КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова состоялся «круглый стол» по вопросам внедрения обязательного медицинского страхования (ОСМС), с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, директора Департамента управления проектами министерства здравоохранения РК Тимура Султангазиева, председателя правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Елены Бахмутовой и бизнес сообщества.

В рамках данного мероприятия участники обсудили актуальные вопросы внедрения ОСМС, дерегулирования и снижения барьеров для частных организаций здравоохранения в свете поручений, данных президентом страны. По словам участников, по-прежнему, ключевой проблемой внедрения системы страхования являются самозанятые.

«Глава государства четко сказал, что есть вопрос самозанятого населения, которое является экономически активным и работоспособным. …Если эти люди не могут участвовать в системе медицинского страхования, мы все равно должны им оказывать минимальный пакет гарантирования бесплатной помощи, гарантированной Конституцией. …Они участвуют в развитии государства, но не платят налоги. Наша задача вовлечь их в систему медицинского страхования, чтобы они были застрахованы и вносили взносы, охватить всех качественной медицинской помощью. Система медицинского страхования – это социальная сфера, направленная на оказание услуг», сказал Елжан Биртанов.

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По его словам, в сфере здравоохранения накопилось немало системных проблем, которые требуют структурных изменений, тщательной подготовки этапа адаптации к меняющимся условиям.

Куда исчезли собранные деньги?

О том, что происходит сегодня со собранными в рамках ОСМС деньгами и в достаточной ли они сохранности, рассказала Елена Бахмутова. По ее словам, объем собранных взносов составил - 8 млрд тенге. Количество потребителей медицинских услуг в Казахстане превысило 3,9 млн человек. Это те люди, за которых выплачиваются взносы и отчисления.

«В принципе эти показатели соответствуют нашим прогнозам. Мы по-прежнему ожидаем, что до конца года объем поступлений составит порядка 25 млрд тенге. Если говорить об отраслевом разрезе, то лидерами по отчислениям являются регионы с большой бизнес-активностью – это Алматы, Астана, Карагандинская обл. и Восточно-Казахстанская обл.», - сообщила Елена Бахмутова.

Она также напомнила, что в законе об обязательном медицинском страховании есть норма, где говорится о том, что государство гарантирует сохранность активов медицинского фонда. «Это прежде всего означает, что все денежные поступления в рамках ОСМС сохраняются исключительно в Национальном банке РК. С НБ РК заключен договор о доверительном управлении, в соответствии с которым НБ РК управляет этими деньгами, размещает их в финансовые инструменты. Перечень финансовых инструментов строго лимитирован и утвержден постановлением правительства еще в прошлом году. Соответственно все средства, которые будут собраны в течение этого года будут формировать резерв, который фонд должен иметь, в размере 1,12 от суммы поступлений (не менее 50 млрд тенге) для того чтобы обеспечить бесперебойный закуп медицинских услуг хотя бы на 1 месяц», - пояснила г-жа Бахмутова.

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Ресурсы, собранные в рамках ОСМС нужны на развитие здравоохранения

В свою очередь Тимур Султангазиев напомнил, что основным внедрением ОСМС стало увеличение затрат на здравоохранение из-за роста численности населения, роста инфекционных заболеваний и роста стоимости новых медицинских технологий.

«Учитывая данную тенденцию можно прогнозировать дальнейшее увеличение затрат на здравоохранение. Несмотря на более чем 4-кратный рост номинальных расходов на оказание бесплатной медицинской помощи, т.е. с 200 млрд тенге в 2006 году до почти 900 млрд тенге в 2016 году, уровень этих расходов по отношению к ВВП имеет негативную тенденцию снижения. Как следствие сегодня дефицит финансирования гарантирования объемов бесплатной медицинской помощи составляет порядка 540 млрд тенге. Для качественного изменения необходимо дополнительно более 300 млрд тенге на повышение социального уровня медицинской помощи», - отметил Тимур Султангазиев.

По его словам, сегодня население страны вынуждено платить за медицинские услуги. «Доля карманных платежей из числа общих затрат на здравоохранение увеличилась с 31% в 2011 году до 39% в 2015 году. По итогам 2015 года частные расходы на здравоохранение превысили сумму в 500 млрд тенге, при этом из них 25% приходятся на гарантированную бесплатную медицинскую помощь. ВОЗ рассматривает увеличение доли карманных платежей населения (если они свыше 20%) как катастрофические затраты, приводящие к бедности. Казахстан и дальше будет сталкиваться с проблемой постоянно растущих потребностей медицинской помощи, обусловленных в первую очередь ростом числа населения. В этой ситуации внедрение ОСМС может не только привлечь дополнительные ресурсы на развитие здравоохранения, но и сдерживать рост бюджетных расходов, а также снизить карманные расходы. Таким образом внедрение медстрахования является жизненно важной, прогрессивной реформой», - резюмировал Султангазиев.

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Между тем министр Биртанов подчеркнул, что пока решения по переносу сроков внедрения ОСМС, поскольку все решается на законодательном уровне.

Напомним, отчисления по обязательному медицинскому страхованию в Казахстане начались с 1 июля. Застрахованные лица начнут пользоваться пакетом услуг в рамках ОСМС с января 2018 года. Также на сегодняшний день на оказание услуг в рамках ОСМС заявки подали 1519 медицинских организаций, 45% из которых являются частными.