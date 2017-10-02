До конца года в Алматы появится 554 новых автобуса

До конца года городские пассажирские маршруты в Алматы будут обслуживать 554 новых автобуса, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов.

"300 автобусов купил "Алматыэлектротранс", сегодня первую партию с 15 автобусами отправят, через каждые два дня по 15 автобусов будут отправлять, и до середины декабря 300 автобусов мы надеемся получить и запустить", - сказал Максут Исахов.

Также он отметил, что еще 254 автобуса закупили частные перевозчики, часть из них будет завезена до конца года. Таким образом, доля "хороших" автобусов до конца года в городе составит 70%.

Также главе управления пожаловались на старые коптящие автобусы 65-го маршрута.

"АвтоАлмаТранс" (частный перевозчик — прим.) принес нам копию договора и "платежки" о покупке 100 автобусов, и мы их обязали, чтобы они в первую очередь заменили 65-й маршрут. Если каким-то образом 65-й маршрут "АвтоАлмаТранс" не сможет заменить новым автобусом, я вам обещаю, что мы его заменим автобусами, которые придут на "Алматыэлектротранс", — сказал Максут Исахов.