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До конца года в Минсельхозе планируют оцифровать все земли сельхозназначения

12.07.2018 16:00   850   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

На сегодня 90% всей пашни оцифрована. Сейчас мы поставили задачу до конца этого года продолжить и оцифровать полностью пастбища, сказал в ходе рабочего совещания в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«Каждый фермер заходит на сайт министерства, выбирает посредством кадастрового номера земельного участка свой участок. Система подтягивает данные с других порталов имеющиеся космические снимки, и он видит, свой земучасток со всеми данными. Здесь же фермер открывает личный кабинет, где он может отслеживать за данными о своем земельном участке. Эти же данные доступны уполномоченным госорганам, и, в целом, сама система видит, есть там активность или нет, то есть засеивается ли земля или нет и так далее. По сути, мы провели дополнительную инвентаризацию земельных участков сельскохозяйственного назначения», - сказал Арман Евниев.

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«То что это сработало, показывает то, что сейчас по каждой области есть расхождения просто по учету земельных участков. Это означает, что кто-то получал субсидии, не имея земельного участка, либо действовали механизмы субаренды, когда пользователь один, а фактически работает другой, но субсидии при этом он не получает, а получает тот, кто там числится и так далее. Это (цифровизация – «Къ») нужно для реализации актуализированной нашей программы (Госпрограмма развития АПК до 2021 года – «Къ»), и в том числе программы по животноводству», - пояснил вице-министр.

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Далее в ведомстве планируют наложить на эту платформу все субсидии. Фермер, не зарегистрированный в этой системе, не сможет получить субсидию.

В планах министерства также устранение коррупционных рисков в сфере обеспечения фермеров топливом.

«Ежегодно мы работаем с министерством энергетики, с нефтяниками, НПЗ, определяем объемы, по ним цена фиксируется. Цена, как правило, ниже рыночной на 12-15%. Это создает соблазн, чтобы брать этот объем по фиксированной цене и направлять его не на сельхозпроизводства, а направлять на рынок посредством продажи через заправки, вплоть до контрабанды на территорию России», - сказал А. Евниев и добавил: «Плюс, там есть система операторов, которых определяет каждая область, которые тоже на этом получают доход. Чтобы это упорядочить, мы здесь тоже идем по пути автоматизации. То есть, это будет вплоть до электронного контракта, и это будет снижать расходы и даст прозрачность».

При этом вице-министр сообщил, что не выданные фермерам объемы топлива операторы должны будут вернуть ресурсодержателям, что позволит «более рационально, эффективно и адресно оказывать эту помощь».

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ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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