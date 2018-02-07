Договорных госзакупок в Казахстане больше не будет

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев и аким города Астаны Асет Исекешев подписали устав проекта «Астана – адалдық алаңы», сообщает пресс-служба АГДСПК РК.

Исключение коррупционных рисков в проведении государственных закупок обозначили одним из направлений проекта «Астана – адалдық алаңы».

«По-прежнему в зоне высоких коррупционных рисков продолжает оставаться сфера государственных закупок, на которую приходится 12% от общего количества зарегистрированных коррупционных преступлений.

Широкую возможность для злоупотреблений предоставляет проведение государственных закупок из одного источника.

Значительный вред интересам государства наносится многократным завышением цен закупаемых товаров, работ и услуг», - отметила в своей речи руководитель проекта Жазира Жылкышиева.

Проведенный департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астана в 2017 году мониторинг цен портала госзакупокв столице, позволил выявить завышения цен на сумму более 245 млн тенге.

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Как стало известно, основными проблемами в этой сфере являются технические спецификации под определенного поставщика, конфликт интересов и др.

Ключевая задача проектной группы – разработать и воплотить новые механизмы по профилактике коррупции в сфере госзакупок, которые могли бы стать модельными для других регионов.

Отметим, на презентации проекта присутствовали ответственные секретари министерств, главы департаментов, управлений города, представители НПО и СМИ.