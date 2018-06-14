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E-commerce нуждается в большем доверии населения

14.06.2018 15:52   563   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Основная доля потребителей Казахстана все еще с сомнением относится к электронной коммерции. Рынок нуждается в доработке механизмов регулирования e-commerce. Об этом в рамках форума «Тренд развития электронной коммерции: миф или реальность» рассказала председатель правления РОО «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская.

По словам г-жи Романовской, на сегодняшний день в электронной торговле еще много проблем, одна из которых низкий уровень доверия потребителей.

«На протяжении почти 26 лет мы пытаемся нашего потребителя сделать грамотным, но не очень легко нам это удается. Многие до сих пор не знают, что есть нормативно-правовая база, которая отстаивает права потребителей. И это не гражданский кодекс, а закон РК "О защите прав потребителей"», - говорит она.

Существует мнение, что через 5-10 лет уже не будет вещевых оптовых рынков, и торговля перейдет в том числе и в электронный формат. В этой связи необходимо формирование доверия к электронной торговле, которого добиться, по мнению спикера, возможно только тогда, когда рынок станет прозрачным, саморегулируемым и будут соблюдаться определенные этические правила.

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«Сейчас нет специальной нормативно-правовой базы, которая регламентирует деятельность в сфере электронной коммерции. Есть, как для всех остальных закон РК “О защите прав потребителей”», - отметила г-жа Романовская.

Она добавила, что со стороны потребителей достаточно часто поступают жалобы об отсутствии данных о самом продавце. Поэтому крайне важно и повышение ответственности самих коммерсантов, что с одной стороны поспособствует росту доверия, а с другой сделает бизнес более конкурентоспособным.

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Также для роста доверия к покупкам в интернете может быть использован опыт России и Белоруссии, где существует реестр компаний. В нем прописаны юридические данные компаний, которые потребитель может использовать в случае необходимости. Это позволяет не только отстаивать свои права, но и доверять электронному бизнесу. Кроме этого, в случае если какая-то компания нарушает права потребителя, нет необходимости обращаться в суд, поскольку пока ситуация не будет разрешена, компания будет выведена из реестра и доступ для потребителей к такому сайту будет закрыт.

Говоря об иностранных игроках, спикер также отметила, что необходимо упорядочить деятельность зарубежных продавцов. «Я не буду говорить о нашем рынке, мы здесь вас хотя бы найти можем с помощью разных госорганов. Но мы говорим о рынках Китая, России, где не всегда честные игроки. На мой бы взгляд, важно было бы, чтобы с ними тоже связь поддерживали, для того чтобы их деятельность не влияла на ваш имидж», - считает она.

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Президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) Константин Горожанкин рассказал, что потребителей, которые совершают покупки через интернет, защищает не только казахстанское, но и международное законодательство.

«Есть казахстанское законодательство, которое защищает нас с точки зрения Казахстана. Но есть еще международное законодательство, которое регулирует международные покупки по карточкам Visa и MasterCard. Если вы что-либо купили по этим карточкам, международные системы дают вам 30 дней вернуть любую покупку. По казахстанскому законодательству две недели», - пояснил он.

Кроме того, по отдельным категориям товаров предоставляется срок до 90 дней. Таким образом, электронная коммерция обеспечивает потребителю большую защиту, чем торговля в магазинах и на рынках, резюмировал Горожанкин.

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