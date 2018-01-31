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ЕБРР и ЕС запускают программу по развитию малого бизнеса в Казахстане

31.01.2018 10:50   904   0 Автор: Ирина ТРОФИМОВА

ЕБРР и ЕС представили региональную программу по развитию малого бизнеса (РПРМБ) в Центральной Азии, которая направлена на поддержку частных микро-, малых и средних предприятий в Центральной Азии. Программа, финансируемая Европейским Союзом, предусматривает внедрение ноу-хау в области финансирования малого и среднего бизнеса и предоставит финансовым институтам доступ к онлайн-обучению сотрудников. Разработчики также предусмотрели возможность прохождения обучения посредством портативных устройств.

В рамках РПРМБ будет действовать платформа по обмену знаниями для финансовых институтов, предоставляющих финансирование малым и средним предприятиям региона. Местные финансовые институты получат доступ к опыту ЕБРР и к широкому кругу различных тренингов. Консультантом программы является немецкая компания Internationale Projekt Consult Gmbh (IPC), имеющая богатый опыт в создании и реализации проектов учебных программ, связанных с финансированием малых и средних компаний, в том числе в Центральной Азии. Партнером программы станет фонд развития предпринимательства DAMU. 

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На момент запуска платформа предлагает специализированные тренинги по анализу кредитоспособности МСБ. Для финансовых учреждений уже доступны отдельные элементы программ по обмену знаниями, но инициаторы проекта планируют, что со временем регион получит всеобъемлющую систему онлайн-обучения. До конца второго квартала нынешнего года будут предложены программы онлайн-сертификации сотрудников.

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Глава отдела сотрудничества представительства Европейского Союза в РК Йоханнес Стенбек Мадсен, отметил, что «несмотря на то, что для многих европейцев Центральная Азия все еще остается неизведанной частью мира, интересы ЕС в регионе идут рука об руку с интересами правительств стран Центральной Азии и в частности, Казахстана. И реализация проектов Евросоюза в Казахстане требует применения наилучших практик и подходов, наиболее эффективных знаний, доступных в Европе».

По словам директора департамента финансовых институтов ЕБРР в России, Центральной Азии и Монголии Георгия Орлова, «поддержка МСБ всегда была одним из приоритетных направлений работы банка, и одним из самых традиционных направлений финансирования МСБ было кредитоваание через местные банки, а также техническая поддержка. Но насыщение сектора финансовыми ресурсами – это не панацея, уверен эксперт; деньги должны использоваться максимально эффективно и для конечного получателя, и для банков, которые являются проводниками этих средств».

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«Программа направлена на улучшение качества технической поддержки. Мы постарались изучить и аккумулировать опыт похожей технической помощи, который мы предоставляли в рамках аналогичных программ в других странах, постарались изучить потребности рынка и пожелания участников», - резюмировал г-н Орлов.

Фото: Олег СПИВАК

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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