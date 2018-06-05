ЕБРР инвестирует 1 млн евро в строительство больницы в Алматы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ТОО «Kazakhstan project preparation fund» (KPPF, дочерняя компания АО «НУХ «Байтерек») подписали соглашение о вкладе на сумму 1 млн евро для разработки проекта ГЧП по строительству многопрофильной больницы при Казахском Национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов отметил, что холдинг «Байтерек» и ЕБРР связывают давние дружеские отношения.

«К примеру, в 2016 году Холдинг заключил меморандум о стратегическом партнерстве с ЕБРР для совместного поиска, отбора, структурирования и реализации индустриальных и инфраструктурных проектов, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства», - рассказал Айдар Арифханов.

По его словам, новое соглашение послужит успешным примером того, как можно структурировать проекты ГЧП для успешного привлечения в них инвесторов и станет катализатором развития других инфраструктурных проектов.

В свою очередь, президент ЕБРР Сума Чакрабарти поблагодарил холдинг «Байтерек» за тесное сотрудничество в рамках данной работы.

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«Мы наиболее гордимся нашим совместным вкладом в развитие городской инфраструктуры. Одним из таких значимых проектов является создание многопрофильной больницы в Алматы. Мы уже реализовали два аналогичных проекта в Турции, и теперь будем развивать этот опыт в Казахстане. Надеюсь, это послужит образцом для будущих международных проектов ГЧП в секторе здравоохранения», – сказал Чакрабарти.

Исполнителем Соглашения является ТОО «Kazakhstan project preparation fund». В рамках Соглашения Европейский банк реконструкции и развития предоставит техническую помощь в виде привлечения международных консультантов для проекта строительства многопрофильной больницы при КазНМУ.

Согласно проекту, при университете будет построена многопрофильная больница (на 300 коек) и поликлиника (300 посещений в день). Принципиальной особенностью этого проекта является то, что за основу работы будет взят принцип триединства – клинической работы, образования и научной деятельности. Предполагается повысить качество медицинской помощи за счет привлечения высококвалифицированных профессоров, доцентов, сотрудников КазНМУ к лечебно-диагностической работе. При этом наиболее опытные врачи-практики будут являться сотрудниками кафедр КазНМУ.

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