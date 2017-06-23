Эксперт: МФЦА открывает большие возможности для казахстанских компаний

Марсия Фавале является независимым членом совета директоров Банка развития Казахстана и национальной компании Kazakh Invest, принимала участие в разработке программы "Народное IPO". В интервью нашему изданию г-жа Фавале рассказала, какие ключевые решения ждут международные компании от правительства Казахстана, которые напрямую повлияют на их решение работать на территории МФЦА.

- В Казахстане реализуется программа приватизации госактивов. Какой способ приватизации был бы оптимальным для развития отечественного фондового рынка – IPO или продажа госактивов стратегическим инвесторам?

– Приватизация является всего лишь одним фактором развития местных рынков капитала. К таким факторам также относятся объем предложения и спроса, надлежащее регулирование, инструменты управления рисками и политические риски. Правовая система страны также влияет на развитие местных рынков капитала, то есть защита прав собственности и институциональная надежность способствуют росту интереса частных инвесторов.

Всё это должно учитываться при подготовке программы приватизации. Без учёта этих факторов программа приватизации не обязательно будет существенно содействовать развитию местного фондового рынка в долгосрочной перспективе. В связи с этим преимущества, предлагаемые биржей МФЦА Astana International Exchange (AIX), затрагивают многие из этих факторов. Поэтому следует поддерживать AIX.

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– Вы стояли у истоков реализации программы "Народное IPO" в Казахстане. На Ваш взгляд, насколько важен массовый розничный инвестор для развития фондового рынка в Казахстане?

– Я разработала концепцию программы "Народное IPO" и опубликовала ее в Оксфорде до того, как она была принята в Казахстане. Я возглавляла рабочую группу, которая занималась разработкой механизмов реализации программы "Народное IPO" в Казахстане.

Стояла задача с помощью программы стимулировать инвестиционный климат, что благоприятно отразится на местных рынках капитала. Учитывался тот фактор, что у населения имеются значительные сбережения, хранящиеся на депозитах в банках второго уровня, а также работает система пенсионных сбережений, однако возможности их инвестирования ограничены. При этом были созданы условия и для участия иностранных инвесторов.

Розничный инвестор для развития фондового рынка имеет важное значение, если создан конкурентный рынок и имеются стимулы для участия в этом процессе местных компаний, в том числе из сектора МСБ.

Экономическая диверсификация приносит важные социальные дивиденды. Если население заинтересовано в экономическом росте страны, то это является фактором экономической и политической стабильности.

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– Что нужно сделать для привлечения интереса международных игроков к Международному финансовому центру "Астана"?

– МФЦА может стать очень важной площадкой для инвесторов Казахстана и региона в целом, поскольку может обеспечить им прозрачность, налоговые и другие льготы.

Однако международных инвесторов интересует не только прозрачность, но и конъюнктура рынка в Казахстане и в целом в регионе. Им нужно четко знать, будут ли ценные бумаги компаний, размещенные на AIX, одобрены для покупки Единым накопительным пенсионным фондом; будет ли AIX приоритетной площадкой для размещения акций госкомпаний, выставленных на приватизацию.

Ответы на эти важные вопросы остаются открытыми, но от них зависит степень заинтересованности инвесторов работать на территории МФЦА, а следовательно, ликвидность рынка и численность местных и международных игроков, которые захотят зарегистрироваться в МФЦА.

Для казахстанского бизнеса функционирование МФЦА и предлагаемые им услуги являются одним из факторов успеха. Ведь интерес инвесторов к финансовым рынкам напрямую зависит от возможностей, которые этот рынок дает им для расширения акционерного капитала.

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– По Вашему мнению, какие международные фондовые биржи наиболее оптимальны для проведения IPO казахстанских национальных компаний?

– Возможно, вы слышали, что недавно МФЦА подписал соглашение с Nasdaq, согласно которому ведущая американская биржа окажет AIX технологическую помощь. В частности,на бирже МФЦА планируется использовать систему обработки и сведения заявок NasdaqMatching Engine. Я считаю, что для МФЦА это огромное достижение, и является большим шагом вперед в направлении развития рынков капитала в Казахстане.

Установить партнерство с МФЦА заинтересована Шанхайская фондовая биржа, которая станет акционером и стратегическим партнёром AIX. В настоящее время Китай с 6,6 трлн долларами США занимает 10% объема мирового рынка капитала, что ставит Китай на второе место после США.

Это партнёрство и, возможно, другие могут сыграть важную роль в привлечении иностранных инвесторов в МФЦА, а это, в свою очередь, расширяет список потенциальных инвесторов для национальных компаний.

Следовательно, национальные компании должны размещать акции на площадке биржи МФЦА. Ведь МФЦА является не только частью президентской программы «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, но также должна оказывать содействие развитию национальной экономики. Кроме того, МФЦА уже сотрудничает с госхолдингами «Самрук-Казына» и «Байтерек» по вопросам проведения IPO и приватизации госактивов, планирует начать маркетинговую кампанию.

– Вы выступали на одной из панельных сессий, прошедшей в рамках Астанинского экономического форума «Private equity: фокус на устойчивое развитие», которую проводил фонд Kazyna Capital Management. На ваш взгляд, какова роль частного капитала в содействии устойчивому развитию Казахстана?

– Акционерный капитал не является панацеей для устойчивого развития страны. Однако акционерный капитал может быть инструментом экономических реформ, проводимых правительством. Правительство должно понимать, что привлечение частного капитала в экономику страны может улучшить процессы управления и повысить показатели операционной деятельности компаний, будет способствовать принятию более быстрых и эффективных решений.

Фонд прямых инвестиций Kazyna Capital Management, который является субъектом квазигосударственного сектора, отражает стремление правительства страны содействовать привлечению частного капитала в экономику Казахстана и получить связанные с этим выгоды.

Частный капитал может способствовать устойчивому развитию страны с акцентом на модернизацию. Чтобы максимизировать общую выгоду от привлечения частного капитала, частным инвесторам следует предложить участвовать в разработке реформ при активном сотрудничестве с правительством.