Эксперты: Необходимость изменения в законопроекте по вопросам страхования назрела уже давно

Страховой рынок в очередной раз ждут изменения. За все предыдущие годы, как считает глава Нацбанка, данный сегмент отечественной экономики так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, законодательные новшества призваны изменить ситуацию в корне.

26 сентября глава финрегулятора презентовал в правительстве проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности». По словам Данияра Акишева, новшество коснется страховых премий, размер которых, по данным регулятора, за последние 10 лет не превышает 1 и 2% к ВВП соответственно. «Мы проигрываем не только развитым странам, например в странах ОЭСР премии к ВВП – 7,5%, но и многим нашим соседям на постсоветском пространстве, – отметил г-н Акишев. – Более того, страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний. В этих условиях у национального страхового сектора остается не так много времени по обеспечению устойчивой модели развития, позволяющей выдерживать конкуренцию со стороны иностранных игроков».

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Предполагается, что законопроект даст толчок развитию онлайн-страхования в Казахстане. До настоящего времени правовая база не позволяла внедрить такой продукт в полном объеме. В случае принятия законопроекта появится возможность заключать договоры через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия агента. Соответственно, регулятор предполагает внедрить требования к автоматизации и интернет-ресурсам СК, защите персональных данных и кибербезопасности. По словам г-на Акишева, «ключевым элементом онлайн-страхования станет Единая страховая база данных (ЕСБД) по страховым договорам».

«ЕСБД будет единой учетной организацией и хранилищем по полисам обязательного страхования. Формирование эталонной базы данных, ее интеграция с другими базами обеспечат достоверность всех данных по клиентам страховых организаций, премиям и выплатам, обоснованность актуарных таблиц и страховых тарифов. Интеграция с информационными системами и базами данных госорганов и организаций позволит проводить удаленную идентификацию лиц, проверку заключения и наличия действующего электронного полиса», – пояснил глава НБ РК.

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Новый законопроект призван защитить и интересы казахстанских туристов. Действующее законодательство не позволяет защитить интересы отечественных граждан за рубежом. По информации регулятора, из-за высокого уровня убыточности данного класса страхования из 17 страховых организаций, обладавших лицензией на этот вид страхования, 10 компаний ее вообще сдали. А с новым законом страхование выезжающего туриста будет осуществляться туроператором в сфере выездного туризма по одной из программ обязательного страхования, в привязке к стране и количеству дней поездки. «Программы соответствуют международным требованиям и продуктам и включают базовые социальные риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью туриста. За счет охвата стоимость страхования будет невысокой – около 340 тенге в день. Страховое покрытие – от 3,4 до 17 млн тенге», – пояснил глава Нацбанка.

Также финрегулятор намерен ввести и вмененное страхование, полагая, что при законодательно закрепленном требовании о наличии договора страхования и его существенных условиях детальные условия страхования определяются не специальным законом, а договором. По словам г-на Акишева, в настоящее время аналог вмененного страхования уже реализован в Кодексе РК «О таможенном деле в РК», где предусмотрено наличие договора страхования ГПО у таможенного представителя, у владельца складов временного хранения.

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Между тем, по мнению участников страхового рынка, необходимость изменения в законопроекте по вопросам страхования назрела уже давно. «Мы согласны с регулятором, что в Казахстане страхование еще не стало одним из стратегических секторов экономики. Однако, надо признать, становление страхового рынка в отличие от банковского в стране происходит без поддержки государства. На протяжении ряда лет цены на страховые услуги практически не поднимались, оказывая при этом определенное стабилизирующее воздействие на состояние денежного обращения в стране», – отметил в комментариях «Къ» исполнительный директор СК «Евразия» Шакир Иминов.

Впрочем, эксперт уверен, что благодаря энергичной позиции регулятора есть шанс, что вопросы будут решаться действительно более эффективно и системно. «Особенно приятно внимание к осуществлению продаж электронных полисов. Это чрезвычайно перспективный канал, который будет активно развиваться в Казахстане, и перевод коммуникаций со страховой компанией в онлайн только усилит интерес к страхованию. Есть, конечно, и обратная сторона проблемы – разработка необходимого программного обеспечения требует значительных финансовых затрат, но это уже другой вопрос. Что касается внедрения вмененного страхования в Казахстане – это тоже разумный шаг в построении цивилизованного рынка путем поэтапного отказа от обязательных видов страхования, так как мы согласны, что проще и лучше предлагать развивать культуру страхования. По сути, вмененный вид страхования формально относится к добровольным видам страхования, но все равно обязывает население или предприятие страховать себя от конкретного риска», – говорит г-н Иминов.

В свою очередь председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Олег Ханин также отмечает, что предлагаемые изменения должны внести важный вклад в развитие страхового рынка. «Цифровизация в страховании – это основные направления инноваций в будущем году. Благодаря изменениям страховой рынок станет более качественным, гибким к реалиям сегодняшнего дня и конкурентоспособным, учитывая тот фактор, что в Казахстан могут прийти работать иностранные страховщики», – считает г-н Ханин.

Заместитель председателя правления АО «СК «НОМАД Иншуранс» Ирина Роздина также прокомметировала ситуацию.

"Мы поддерживаем цели законопроекта в части развития онлайн-страхования. В настоящее время онлайн-продажи в Казахстане - это один из самых перспективных трендов страхового рынка. Потребители должны иметь возможность приобретать страховые продукты удобным им способом.

Вместе с тем, одним из факторов, препятствующих полноценному развитию онлайн-страхования сегодня является закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так как он затрудняет процесс онлайн заключения договоров.

Также в ходе разработки было озвучено предложение об одновременном обращении на страховом рынке электронных и бумажных полисов. Однако в этом случае резко возрастет количество мошенничеств с полисами, что может привести к падению емкости рынка,

Со своей стороны, АО «СК «НОМАД Иншуранс» еще два года назад предлагало использовать камеры видеонаблюдения на автодорогах для проверки наличия полисов обязательного автострахования у автовладельцев по госномерам транспортных средств. Видеокамерами сейчас оснащена большая часть дорог крупных городов Казахстана. С одной стороны, эта мера станет механизмов контроля и проверки наличия полисов в рамках развития онлайн-страхования. С другой, позволит снизить число автовладельцев", - считает г=жа Роздина.