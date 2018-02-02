Эксперты оценили влияние цифровизации на различные сектора экономики

По предварительным подсчетам, эффект от мероприятий госпрограммы «Цифровой Казахстан» к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1.7-2.2 трлн тенге, таким образом обеспечив возврат от инвестиций в 4.8-6,4 раза к 2025 году к общим объемам инвестиций с учетом частных.

Такие данные были озвучены в ходе проходящего в Алматы форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Главная цель форума – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность.

Казахстан вошел в число первых стран СНГ, начавших внедрение электронных госуслуг на едином портале электронного правительства с применением цифровой подписи. В прошлом году запущена третья модернизация Казахстана, реализуется программа индустриализации. Цифровизация охватит в первую очередь те отрасли, в которых имеется большой потенциал для экономического роста: АПК, энергетику, горнодобывающий и нефтегазовый сектор, транспорт и логистику. Согласно прогнозам, совокупный эффект от реализации проектов цифровизации обеспечит до 30% от прироста ВВП с 2025 года, в период с 2018 по 2022 год будет создано 300 тыс. новых рабочих мест.

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С помощью технологий «Интеллектуальное месторождение» дополнительная добыча на месторождении может составить около 3%, время восстановления работы скважины сократится на 15-20%, щадящий режим эксплуатации подземного оборудования позволит сократить количество ремонтов с 20 до 15 в год. При прогнозе добычи нефти и газа в 2025 году на уровне 5420 млрд тенге (9% от ВВП) эффект от внедрения проекта за вычетом транспортировки составит 141 млрд тенге в 2025 году, а за период 2018-2025 год – 146-210 млрд тенге.

«Внедрение интеллектуального месторождения для крупных, в некоторой степени уже оцифрованных компаний, ведет к снижению валовых расходов на 1% (это 50,2% сектора: ТШО, Карачаганак Петролеум). Для остальных предполагается снижение валовых расходов на 5%», - сообщается в прогнозном документе, представленном в рамках форума. Цифровизация рудников в рамках проекта «Цифровой рудник» позволит сократить расходы на 4%; учитывая маржинальность индустрии в размере 29%, эффект составит 12-26 млрд тенге в 2025 году и 23-40 млрд тенге в 2018-25 гг. Крупные игроки в секторе добычи металлических руд занимают долю в 63%; около 60% из них внедрят цифровые технологии к 2025 году. Выручка крупных игроков металлургической промышленности вырастет на 2,7%, а себестоимость снизится на 3,2%. В обрабатывающей промышленности расходы снизятся на 5-8%, а экономический эффект достигнет 51-72 млрд тенге в 2025 году.

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В соответствии с прогнозными данными, внедрение проекта «Оптимизация ремонтной деятельности и сокращение простоев НПЗ» позволит повысить объем переработки на 7%, эффект от реализации данного проекта составит в 2025 году 10-14 млрд тенге, а за период 2018-2025 гг – 15-21 млрд тенге.

В секторе электронной коммерции примерно 50% рынка приходится сегодня на трансграничную торговлю, и если Казахстан не будет инвестировать в развитие местной электронной торговли, она постепенно уйдет на международные платформы. Эксперты отметили, что доля электронной коммерции в ВВП к 2025 году составит 545 млрд тенге, или 5,4% сектора оптовой и розничной торговли. Эффект от развития электронной коммерции будет достигнут за счет снижения трансграничной торговли до 30% и соответственно, развития местной электронной торговли. Доля безналичных платежей вырастет на 20%.

В инфокоммуникационном секторе внедрение 4G обеспечит прирост в 0,22% от ВВП через 5 лет, рассчитанный мультипликатор на ВВП с учетом инвестиций в 4G составляет 2,9. Эффект на ВВП Казахстана с учетом оценочной стоимости внедрения 4G в Казахстане с учетом существующего (43%) и целевого (90%) покрытия составляет 110-120 млрд тенге к 2025 тенге.

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Внедрение цифровых технологий также позволит снизить объем теневого оборота. По оценкам зарубежных экспертов, текущий уровень серой экономики РК в ВВП составляет 23%, в США – 7,5%, в Китае и Японии – 10%. За счет цифровизации объем теневого оборота предполагается к 2025 году снизить на 10%, при достижении этого показателя эффект на ВВП составит порядка 3 млрд тенге. Для снижения теневого оборота планируется внедрить такие технологии, как виртуальный склад, маркировка товаров и лекарственных средств, учет алкогольной продукции и нефтепродуктов.