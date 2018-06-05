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Эльдар Сарсенов: В Казахстане самая сильная поддержка бизнеса в СНГ

05.06.2018 19:19   734   1 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

По мнению председателя правления Нурбанка Эльдара Сарсенова государственная поддержка бизнеса необходима для более быстрого развития экономики. Об этом он рассказал в рамках беседы «Финансирование предпринимательства: откуда малому бизнесу брать финансы для роста?

Председатель правления АО «Нурбанк» Эльдар Сарсенов отметил, что после девальвационных событий государство поддерживало преимущественно крупный и средний бизнес. Однако, после того, как крупный бизнес окреп, примерно с 2017 года цикл изменился, и теперь усилия направлены на рост малого, микро бизнеса и стартапов.

По мнению спикера, государство проводит правильную политику в части субсидирования кредитных ставок для бизнеса. Он добавил, что программа массового предпринимательства в Казахстане на сегодняшний день является лучшей в СНГ.

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«На сегодня не пользоваться госпрограммами это просто неразумно», - подчеркнул он. 

В целом, госпрограммы поддержки необходимы для более активного роста, считает Сарсенов. 

«Мы находимся не на том же уровне как скандинавские страны, как Сингапур, как США, как западная и центральная Европа, мы начали позже. Нашей независимости чуть больше, чем четверть века, если бы мы хотели оставаться на том же месте и органически расти может быть тогда и не требовалось ни Даму, ни госсубсидий. Можно было бы пустить все на самотек и смотреть как все укрупняется, а это неизбежность», - пояснил он.

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Также, он подчеркнул, что без точечной поддержки достаточно сложно претворить в жизнь идею Казахстана войти в топ-30 самых развитых стран. Помимо этого, необходимо создание среднего класса, в том числе и среднего класса предпринимателей.

«Не крупный бизнес двигает экономику. Он нужен, он платит огромное количество налогов, создает рабочие места. Но именно средний бизнес, небольшой, он обеспечивает львиную долю человеко-мест для того, чтобы они обеспечивали себя, платили налоги и т.д.», - говорит председатель банка.

По этой причине малый и средний бизнес выступает гарантом устойчивости государства и его «стремительного форсированного развития».

«Через государственные деньги это сделать быстрее», - резюмировал он.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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